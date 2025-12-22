Gruodžio 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.40 val., leidžiasi 15.54 val. Dienos ilgumas 7.14 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 10.57 val., leidžiasi 17.57 val.
Vardadieniai:
Dovilė, Gedvydas, Juta, Ksavera, Rimbertas
Gruodžio 22-oji Lietuvos istorijoje:
1881 — gimė vertėjas ir dramaturgas Kazys Alyta. Mirė 1942 m.
1884 — gimė kompozitorius Juozas Gruodis.
1913 — gimė lietuvių kompozitorius Antanas Belazaras. Mirė 1976 m.
1916 — gimė spaudos ir kultūros darbuotojas, vertėjas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, ilgametis „Vagos“ leidyklos darbuotojas, direktorius Jonas Čekys (iki 1939 m. Čeikauskas). Mirė 1999 m.
1952 — mirė lietuvių diplomatas ir modernistinės krypties rašytojas Jurgis Savickis. Gimė 1890 m.
1962 — gimė žurnalistas, Lietuvos verslo dienraščio „Verslo žinios“ leidžiamo žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius, tinklaraštininkas, vienas pirmųjų ryšių su visuomene Lietuvoje specialistų Aurelijus Katkevičius. Mirė 2020 m.
2000 — Vilniuje mirė Lietuvos pedagogas, krepšininkas, treneris Vytautas Kulakauskas. Gimė 1920 m.
2002 — eidamas 58-uosius metus mirė žymus lietuvių prozininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Ramūnas Klimas. Gimė 1945 m.
2004 — eidama 55-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos mirė rašytoja, literatūros kritikė Gražina Ramoškaitė-Gedienė.
2014 — Bernardo Brazdžionio literatūros premija skirta poetui ir vertėjui Algimantui Mikutai už eilėraščių knygą „Keltininkas“.
2022 — Seimas įtvirtino privalomus mokinių pasiekimų patikrinimus, o nuo 2025 metų įvedė slenkstį dešimtokams, norintiems tęsti mokslą gimnazijoje.
Gruodžio 22-oji pasaulio istorijoje:
1858 — gimė italų kompozitorius, garsių operų „Toska“, „Madam Baterflai“, „Bohema“ autorius Giacomo Puccini (Džiakomas Pučinis).
1880 — mirė britų rašytojas George Eliot (Džordžas Eliotas).
1885 — samurajus Hirobumi Ito (Hirobumio Ito) tapo pirmuoju Japonijos ministru pirmininku.
1942 — II pasaulinio karo metais JAV karo lėktuvai bombardavo japonų užimtą Birmą.
1956 — paskutinės britų ir prancūzų karinės pajėgos paliko Egiptą.
1989 — Rumunijos diktatorius Nicolae Ceausescu (Nikolajus Čiaušesku) su žmona Elena pabėgo iš Bukarešto.
1989 — mirė airių dramaturgas, poetas ir kritikas Samuel Beckett (Semiuelis Beketas). Gimė 1906 m.
1990 — prisiekė Lenkijos prezidentas Lech Walesa (Lechas Valensa).
1993 — Kubos lyderio Fidelio Kastro dukrai Alina Fernandez Revuelta (Alinai Fernandez Revueltai) suteiktas politinis prieglobstis JAV.
1994 — atsistatydino kyšininkavimu apkaltintas Italijos premjeras Silvio Berlusconi (Silvijus Berluskonis).
Gruodžio 22-oji šou pasaulyje:
1949 — gimė Robin Gibb (Robinas Gibas) ir Maurice Gibb (Morisas Gibas) – broliai dvyniai iš trio „Bee Gees“.
1962 — gimė britų aktorius Ralph Fiennes (Ralfas Fynesas), filmo „Anglas ligonis“ žvaigždė.
1972 — gimė prancūzų dainininkė, modelis ir aktorė Vanessa Paradis (Vanesa Paradis).
1968 — Eric Burdon (Erikas Berdonas) paliko grupę „Animals“.
1978 — buvęs grupės „Faces“ būgnininkas Kenney Jones (Kenis Džounsas) perėjo groti į grupę „The Who“.
1984 — Madonos daina „Like a Virgin” užėmė pirmąją vietą populiariausių dainų sąraše ir išsilaikė jame šešias savaites.
2010 — Leonardo DiCaprio (Leonardas DiKaprijas) pripažintas daugiausiai pajamų filmų kūrėjams 2010 metais uždirbusiu Holivudo aktoriumi.
2010 — „The Beatles“ albumo viršelyje įamžinta pėsčiųjų perėja paskelbta Britanijos nacionaliniu paveldu.
2014 — būdamas 70 metų mirė legendinis dainininkas Joe Cocker (Džo Kokeris).
Naujausi komentarai