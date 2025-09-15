Šaulių sąjungoje galima rinktis veiklas net 20 specializacijų

„Turbūt geriausiai klaidingą stereotipą apie organizaciją atspindi vieno visuomenės nuomonės tyrimo dalyvio pasakymas, kad galvodamas apie Šaulių sąjungą jis mato „barzdotą uniformuotą bičą, bėgantį per balas su šautuvu“. Tai gan siauras apibūdinimas to, ką šauliai veikia, ir ką organizacija siūlo svarstantiems tapti šauliais“, – pasakoja Šaulių sąjungos Komunikacijos skyriaus vedėja Aušra Garnienė.
Kaip rašoma pranešime spaudai, atlikto kokybinio tyrimo metu paaiškėjo, kad visuomenė itin teigiamai vertina Šaulių sąjungą, tačiau pasigenda tam tikros informacijos apie organizaciją – svarstantiems tapti šauliais nebuvo aišku, kuo jie gali būti naudingi tiek organizacijai, tiek savo šaliai.
„Atlikę namų darbus, atnaujinome Šaulių sąjungos interneto svetainę. Tikimės, kad bent jau pirminis informacijos šaltinis suteiks daugiau aiškumo ne tik apie organizaciją, bet ir apie kiekvieno piliečio galimybes prisidėti prie mūsų valstybės saugumo pasirenkant vieną iš 20-ies specializacijų Šaulių sąjungoje“, – sako A. Garnienė.
Lietuvos šaulių sąjungoje galima rinktis tiek ginkluotas, tiek neginkluotas veiklas ir bene 20 skirtingų specializacijų. Nuo bepiločių orlaivių sistemų, kibernetinio saugumo, medicinos, inžinerijos iki kinologijos, kultūros ir sporto veiklų, maitinimo pajėgumo ar tarptautinių ryšių. O į šauliškas veiklas Lietuvos žmonės gali įsijungti ten, kur jiems patogiausia: visoje Lietuvoje veikia dešimt Šaulių sąjungos rinktinių ir daugiau kaip 100 kuopų, kurios yra įsikūrusios beveik visose Lietuvos savivaldybėse.
„Grynindami Šaulių sąjungos veiklą, atsižvelgėme į Valstybės gynybos planą ir jame numatytas valstybės gynybos funkcijas remiančias strategines užduotis. Kiekviena specializacija, kiekvienas pajėgumas yra būtinas tam, kad Lietuvos kariuomenė galėtų užtikrinti mūsų valstybės saugumą, o Šaulių sąjunga – kariuomenės užnugarį“, – sako Šaulių sąjungos vado pavaduotojas plk. ltn. Gediminas Latvys.
Jo teigimu, bene kiekvienos profesijos atstovas gali pritaikyti savo žinias visuotinės valstybės gynybos struktūroje. „O Šaulių sąjunga tam yra puiki platforma. Ir net jeigu neturite tam tikrų įgūdžių, bet norite jų įgyti – junkitės į mūsų organizaciją, ir mes jus apmokysime“, – ragina Šaulių sąjungos vado pavaduotojas.
Atsinaujinusioje Šaulių sąjungos interneto svetainėje rasite ir įvairių šaulių istorijų. Jomis dalijasi visuomenėje gerai žinomi žmonės: Marijonas Mikutavičius, Justinas Jarutis, Martynas Starkus, Asta Buitkutė, Justina Ragauskaitė.
„Nemažai šaudau, bet labai domino neginkluotos veiklos, todėl pabaigiau psichologinių ir informacinių operacijų kursą, kas mane paskui nuvedė į nekinetinių operacijų būrį, kovinę kuopą, ir taip tapau strateginės komunikacijos skyriaus vade“, – pasakoja kino ir televizijos prodiuserė J. Ragauskaitė.
Gera žinia kitose šalyse gyvenantiems Lietuvos piliečiams – prie Lietuvos šaulių sąjungos gali prisijungti ne tik gyvenantys Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiuo metu organizacijos padaliniai veikia 13-oje pasaulio valstybių ir nuolat plečiasi. Be to, Europos Sąjungos šalių piliečiai, gyvenantys Lietuvoje, gali tapti šauliais rėmėjais. Vienas jų – Gian Luca Demarco iš Italijos, aktyviai prisidedantis prie šauliškų veiklų.
„Lankstumas, neribotos galimybės, žinios ir įgūdžiai bei stipri bendruomenė – tai tik kelios iš priežasčių, kodėl žmonės renkasi Šaulių sąjungą. Jeigu dar svarstote, kviečiu nebeatidėlioti. Užsukite į mūsų virtualią būstinę sauliusajunga.lt, pasižvalgykite ir užpildykite narystės anketą. Mes tikrai su jumis susisieksime ir padėsime atrasti jums tinkamiausią veiklą“, – sako A. Garnienė.
