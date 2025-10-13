Šaulių hakatono nugalėtojui – derybos dėl 1 mln. eurų investicijos

Lietuvos šaulių sąjungos kartu su mokslo ir technologijų parku „Tech-Park Kaunas“ trečią kartą surengto hakatono „Ugninis skydas: misija DI 2025“ finalas tapo svarbiu gynybos inovacijų ekosistemos akcentu, dar kartą parodžiusiu, kad gynybos technologijų idėjos Lietuvoje sulaukia realių investuotojų dėmesio.
Bepiločio valdymas be žmogaus įsikišimo
„PD Kinematics“ – hakatono investiciją pritraukęs startuolis – plėtoja pažangią bepiločių vaizdo analizės pagrindu veikiančią maršruto interpretacijos sistemą.
Šis sprendimas eliminuoja žmogaus dalyvavimą bepiločio valdyme: sistema automatiškai nustato drono padėtį pagal kitus parametrus be papildomų navigacijos modulių.
Tokia sistema ypač naudinga situacijose, kai reikia veikti be palydovinės navigacijos, nes gali ženkliai padidinti dronų taiklumą ir veiksmingumą hibridiniame mūšio lauke.
Dalyvavo pusantro šimto kūrėjų
Be pagrindinės investicijos, hakatono dalyviams įteikti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių siekiantys piniginiai prizai, taip pat specialūs kvietimai į tarptautinius inovacijų renginius, akceleravimo programas ir kitus nacionalinius investuotojų pristatymus.
Komisija įvertino sprendimus kibernetinio saugumo, dirbtinio intelekto, autonominių sistemų, bepiločių orlaivių ir kosmoso technologijų srityse, o prizus įsteigė tiek privataus sektoriaus technologijų įmonės, tiek inovacijų skatinimo organizacijos.
Iš viso hakatone dalyvavo daugiau nei pusantro šimto kūrėjų, susibūrusių į daugiau kaip 50 komandų.
Rytojaus mūšiuose – DI valdomi robotai
„Mūšio laukas keičiasi, šiandien kovojame su dronais, rytoj į mūšio lauką siųsime dirbtinio intelekto valdomus robotus. Tam, kad išliktume pranašesni už priešą, turime būti nenuspėjami, o tai reiškia – pasitelkti technologijas ir sprendimus, kuriuos sukuriame ir pradedame taikyti pirmieji. Hakatono komandų sprendimai – vienas už kitą geresni, ir visi verti investicijų, tačiau į mūšio lauką turime siųsti tas technologijas, kurios gali susilpninti priešą kuo greičiau“, – sakė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
Pasak plk. L. Idzelio, investuotojų pasiūlymo sulaukusi hakatono komanda laimėtoja tik pradės tikrąją savo kovą mūšio lauke – pritrauktos investicijos sudarys galimybę išplėtoti technologiją, kuri leis tiksliai ir taikliai neutralizuoti priešo bepilotes sistemas.
„Kitiems kūrėjams linkiu nesustoti, šis hakatonas – tai tik pradžia. Ir tai, kas šiomis dienomis buvo sukurta – jau sėkmė, kurios nereikia paleisti“, – įsitikinęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas.
Hakatonas – gynybos inovacijų pradžia
„Tech-Park Kaunas“ direktorius ir vienas iš renginio organizatorių Paulius Nezabitauskas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos gynybos inovacijų ekosistema po šio hakatono tapo dar stipresnė, o sukurti komandų sprendimai – gera pradžia.
„Šis hakatonas tampa gynybos inovacijų platforma, kurioje turime galimybę geriau pažinti komandas, pastebėti stipriausius ir turinčius didžiausią potencialą pasiekti greitą augimą ir išvystyti produktą“, – sakė „Tech-Park Kaunas“ vadovas P. Nezabitauskas.
Pasak jo, perspektyviausios komandos gauna ne tik kvietimus derėtis dėl investicijų, bet ir toliau nukreipiamos į gynybos inovacijų ekosistemos suteikiamas galimybes – gauna pakvietimus į renginius, susitikimus su kitais investuotojais, savo sprendimus pristatys kitiems fondams, ir jau yra pranašesni už kitus.
„Esame gynybos ekonominiame žemėlapyje ne vieni, todėl apie šalies gynybą reikia galvoti ir Baltijos, ir Šiaurės šalių kontekste. Kaip tik dėl to į hakatoną atvyko ekspertai iš NATO DIANA, Suomijos, Vokietijos, Estijos gynybos inovacijų centrų bei rizikos kapitalo įmonių“, – pabrėžė „Tech-Park“ Kaunas vadovas.
Stiprėja dialogas su kariškiais
„Džiaugiamės ilgalaike partneryste su „Tech-Park Kaunas“ ir Lietuvos šaulių sąjunga. Hakatono dalyviai ir ypač šaulių sąjungos nariai išsiskiria geresniu kariuomenės poreikių supratimu, auga mentorių ratas ir stiprėja dialogas su kariškiais, o būsimas technologijų testavimo centras „Vytis“ dar labiau pagreitins inovacijų kūrimą ir testavimą, tuo pačiu – stiprins startuolių komandas tolesnėms investicijoms“, – teigė Viktorija Trimbel, nacionalinio plėtros banko ILTE įkurto fondo „Coinvest Capital“ vadovė.
Pasak P. Nezabitausko, šis hakatonas parodė aiškią kryptį – dronų technologijos sulaukia strateginių investicijų, kurios greitai užaugins sprendimus iki produktų, būtinų Lietuvos ir kitų NATO valstybių gynybai stiprinti.
Šaulių hakatonas „Ugninis skydas“ yra tvaraus sutelktinio organizavimo pavyzdys, kai privačios ir visuomeninės iniciatyvos tampa Lietuvos gynybos sektoriaus inovacijų platforma bei reikšminga ekosistemos dalimi.
