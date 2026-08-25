„Sąlygos tikrai sudėtingos“: globos namuose nuo savaitgalio – nei elektros, nei vandens

„Turime tris padalinius Anykščių socialinės globos namų. Viename padalinyje, Burbiškyje, kuris yra arti Anykščių, – turime elektrą ir vandenį, tačiau didžiuosiuose padaliniuose – Svėdasų ir Troškūnų padaliniuose neturime nei elektros, nei vandens, nei ryšio“, – Eltai teigė įstaigos direktorė Jolita Gečienė.
„Elektrą užsitikriname generatoriais. Tačiau jie pilnu pajėgumu visko neužkrauna, tik pagrindiniams dalykams: apšvietimui, pakrovimui, virduliams, mikrobangų krosnelės įjungimui. Sąlygos tikrai sudėtingos. Žmonėms namuose sunku, o mes turime užtikrinti paslaugą per abu padalinius per 50 gyventojų – tikrai susiduriame su iššūkiais“, – pridūrė ji.
Socialinės globos namų direktorės teigimu, šie du padaliniai elektros ir vandens neturi nuo šeštadienio.
„Labai ilgai, matau kaip darbuotojams yra sudėtinga tokiomis sąlygomis dirbti. Mes parūpiname priemones ir sausam maudymui, bet ne kiekvieno žmogaus odai tinka sausas maudymas. Turime šildytis vandenį, vis tiek prausti. Yra tikrai sudėtinga ir sunku. Ištvermė yra išsenkanti, dabar dar laikomės“, – dėstė ji.
Pasak J. Gečienės, įstaiga iš „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) gavo informaciją, kad elektros tiekimą ketinama atstatyti iki penktadienio. Vis tik, jos įsitikinimu, ligoninėms ir globos namams tokių paslaugų atnaujinimas turėtų būti užtikrinamas prioriteto tvarka.
„Iš ESO gavome žinutę, kad planuoja (elektros tiekimą – ELTA) atstatyti iki rugpjūčio 28 d., bet tai yra planas. Daugiau, kiek bandėme prisiskambinti, nes mano supratimu ligoninėms, poliklinikoms, globos namams turėtų būti pirmumas (...) – tačiau nėra galimybės prisiskambinti. Tik džiaugiamės, kad pavyko registruoti įvykius, tikėdamiesi, kad mums užtikrins pirmumą, deja...“ – dėstė ji.
„Esame dėkingi savivaldybei, „Anykščių vandenims“, kurie tikrai imasi pagalbos, teiraujasi, rūpinasi. „Anykščių vandenys“ iškvietus nedelsiant atvyksta ir sutvarko nuotekas (...). Anykščių rajono institucijomis tikrai galima pasidžiaugti“, – pabrėžė įstaigos direktorė.
Merui kyla klausimų dėl prioritetų atnaujinant elektros tiekimą
Anykščių rajono savivaldybės merui Kęstučiui Tubiui kyla klausimų dėl prioritetų atnaujinant elektros tiekimą po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros.
„Troškūnuose atsirado prieš 10 minučių, kur yra dveji socialinės globos namai ir daugiau kaip tris paras nebuvo nei vandens, nei nuotekų, nieko. Mes vežame (pagalbą – ELTA), senelių ten yra keliasdešimt, juos reikia ir nuprausti, juos reikia ir prižiūrėti, ir pavalgydinti, ir pasirūpinti jais, nes kai kurie ligoniai senelių namuose yra visiškai gulintys“, – Eltai sakė K. Tubis.
Be to, jis kėlė klausimą, ar atkuriant elektros tiekimą iš tiesų yra laikomasi kritinėms įstaigoms teikiamų prioritetų.
„Ligoninė – tai yra pirmos kategorijos tiekimas, gyventojai yra trečios. (ESO – ELTA) per tris paras privalo atkurti, bet neatkūrė“, – teigė K. Tubis.
Pasak mero, savivaldybė į globos įstaigas veža generatorius ir kitą reikalingą pagalbą. Tačiau, jo teigimu, elektros ir vandens tiekimo problemos išlieka platesnės – šiuo metu septyniolikoje Anykščių rajono gyvenviečių vandens tiekimas vis dar neatkurtas.
„Šiam momentui yra septyniolika gyvenviečių, kur yra nepaduotas vanduo“, – teigė jis.
ESO nebendradarbiauja su savivaldybe
K. Tubis taip pat kritikavo ESO komunikaciją su savivaldybe. Pasak jo, savivaldybė negauna pakankamai informacijos apie tai, kur dirba elektros tinklų atstatymo brigados.
„ESO visai nebendradarbiauja su savivaldybe. Yra paskirti vadybininkai, kurie parašo raštą mūsų, sakykim, parengties pareigūnui. Ir jokių kontaktų su jokiais vadovais mes neturime. Mes nežinome visai, kokie ekipažai, kur dirba, kad jie galėtų padėti. Jie viską slepia, jokių duomenų mes neturime“, – sakė meras.
Anot jo, savivaldybė yra pasirengusi padėti šalinti audros padarinius, tačiau ESO nesuderina veiksmų su savivaldybe.
„Aš paprašiau, kad mūsų parengties pareigūnė parašytų raštą, tegu susisiekia vadovai, garantuoja mums šitą saugų mūsų darbuotojų darbą ir mes padėsime. Jie nesusisiekia, sako: „Kreipkitės į kariuomenę“. Tai kas čia darosi?“ – klausė K. Tubis.
Vandens tiekimą apsunkina ryšio sutrikimai
Anykščių rajono meras aiškino, kad vandenviečių siurblinėms reikia didelės momentinės elektros galios, todėl turimų generatorių ne visada pakanka.
Situaciją, pasak jo, taip pat apsunkina ryšio problemos – didelėje rajono dalyje neveikia mobilusis ryšys ir internetas.
„Mes neturime ir duomenų, kur kokia siurblinė veikia, kokie defektai yra. Važiuoti reikia į vietą ir viską nustatinėti fiziniu būdu“, – sakė Anykščių meras.
Jo teigimu, po audros rajone buvo sutrikęs ne tik elektros ir vandens tiekimas, bet ir nuotekų bei šilumos tiekimas.
„Visame mieste nebuvo, visos parduotuvės neveikė, degalinė nei viena neveikė Anykščių rajone. Buvo visiškai paralyžiuotas civilinis žmonių gyvenimas ir būtinieji poreikiai: nei nuotekos neveikė, nei vandens tiekimas, šilumos tiekimas dviejuose kvartaluose buvo sustojęs“, – teigė K. Tubis.
Visame mieste nebuvo, visos parduotuvės neveikė, degalinė nei viena neveikė Anykščių rajone.
Kelia klausimą dėl valstybės pasirengimo ekstremalioms situacijoms
Mero teigimu, dabartinė situacija rodo, kad valstybės elektros tinklų sistema nėra pakankamai atspari didelio masto sutrikimams.
„Šiuo atveju turi būti, aš manau, atliktas auditas visoje energetikos sistemoje valstybės mastu, pasižiūrėta, kaip veikia sistema“, – teigė meras.
K. Tubio vertinimu, valstybė turėtų turėti daugiau savo pajėgumų greitai atkurti elektros tiekimą ekstremaliomis aplinkybėmis.
„Mes esame valstybė, visiškai neatspari jokioms grėsmėms. Tai yra, mes gyvename taikos metu, o tas vyksta. O jeigu būtų dar kažkokia įtaka ar invazija iš išorės, išvis niekas nebesusirinktų“, – sakė Anykščių rajono meras.
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Antradienio popietę elektros vis dar neturi apie 74,6 tūkst. ESO klientų.
Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės antradienį pranešė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo.
Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) duomenimis, audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 mln. eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs.
Anykščių rajono savivaldybėje pirmadienį dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija.
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