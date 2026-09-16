Šakių rajone atveriami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai

Bendrovės teigimu, didelę dalį pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros plėtros darbų įgyvendino ir Šakių rajono savivaldybė.
Per 14 mėnesių, įgyvendinant tris projektus, dvylikoje atkarpų buvo įrengta beveik 11 kilometrų naujų takų.
„Jie išplėtė Šakių miesto ir jo prieigų takų tinklą, pagerino susisiekimą bei sudarė saugesnes sąlygas pėstiesiems ir dviratininkams“, – pranešime pabrėžė „Via Lietuva“.
Anot jos, bevariklio transporto infrastruktūros plėtra Šakių rajone bus tęsiama ir toliau. Artimiausiu metu planuojama įrengti 16,4 km ilgio dviračių taką kelio atkarpoje Šakiai–Gelgaudiškis.
Šiemet skirtinguose šalies regionuose planuojama įrengti ir sutvarkyti 55 km pėsčiųjų ir dviračių takų.
Pernai, bendrovės duomenimis, buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km tokių takų.
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