Ruoškitės: Lietuvoje – magnetinė audra

Kaip skelbia meteofor.lt, antradienį Lietuvoje numatomas nedidelis geomagnetinis aktyvumas, tačiau naktį žadami pokyčiai.
Prognozuojama, kad trečiadienio naktį, nuo 3 iki 6 val., bus silpna audra – 5 balai.
Panaši situacija prognozuojama ir ketvirtadienį – 5 balai turėtų būti naktį nuo 3 iki 6 val.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą.
Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad antradienio dieną vietomis trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs. Vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 15 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 34 cm, Minijoje ties Priekule – iki 27 cm, Aunuvoje ties Aunuvėnais – iki 22 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 18 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 15 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 23 cm, stebimas Širvintoje ties Liukonimis.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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