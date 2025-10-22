Rukloje bus atliktas keturių kareivinių kapitalinis remontas, atnaujinti komunaliniai tinklai

„Ketverios modernios kareivinės ir atnaujinti inžineriniai tinklai užtikrins modernias gyvenimo sąlygas šauktiniams, kurie rengiami bazinio kario kurse“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas.
„Kartu su šiais metais priimtomis įstatymų pataisomis, stiprinančiomis finansines ir socialines garantijas, kuriame visapusiškai geresnes sąlygas tarnybai Lietuvos kariuomenėje. Tai tiesiogiai prisideda prie motyvuotų karių rengimo“, – teigia jis.
Mokomojo pulko pagrindinė užduotis – vykdyti bazinį kario rengimą, kurį Lietuvoje kasmet baigia apie 4 tūkst. jaunuolių.
Anot KAM, rugsėjo pabaigoje buvo paskelbtas rangos konkursas minėtų keturių kareivinių kapitaliniam remontui. Planuojama, kad statybos darbai bus baigti 2028 metų trečiąjį ketvirtį.
Taip pat bus rekonstruojami vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, apšvietimo ir ryšių tinklai, papildomai įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė bei nauji drenažo tinklai.
Šiuo metu, pasak ministerijos, perkamos projektavimo paslaugos, o statybos darbų pabaiga planuojama 2029-ųjų pabaigoje.
Tuo metu šalia esančiame Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalione Rukloje vystomi nauji sandėliavimo pastatai, vykdomas garažo rekonstravimas.
„Šiais metais Krašto apsaugos ministerijos parengtos ir priimtos įstatymų pataisos pagerino finansines sąlygas ir socialines garantijas bei išplėtė karjeros galimybes kariuomenėje“, – teigiama pranešime.
KAM teigimu, per pirmuosius du 2025 metų ketvirčius gauta beveik 3 tūkst. prašymų savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą – tai daugiau nei per visus 2024 metus, o lyginant su 2023-iaisiais, prašymų skaičius išaugo apie 50 procentų.
Pastaraisiais metais daugiau nei 60 proc. į profesinę karo tarnybą priimamų karių sudaro baigusieji nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
Sisteminga karinės infrastruktūros plėtra ir modernizavimas kartu su pagerintomis finansinėmis bei socialinėmis garantijomis stiprina Lietuvos gynybinį pajėgumą ir padeda pritraukti bei išlaikyti motyvuotus karius, teigia ministerija.
Naujausi komentarai