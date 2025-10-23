Lietuvoje viešintis Vokietijos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas aptarė brigados dislokavimą

Kaip ketvirtadienį pranešė kariuomenė, C. Freudingo vizitas prasidėjo susitikimais su Lietuvos kariuomenės vadovybe.
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius svečiui pristatė divizijos vystymosi ir pajėgų veiklos planus, akcentuodamas pajėgų modernizavimo procesus, gynybinių pajėgumų stiprinimą.
Generolai taip pat aptarė karinio bendradarbiavimo galimybes siekiant užtikrinti aukščiausią karių parengtį ir sąveiką su NATO partneriais.
Vizito metu didžiausias dėmesys skirtas Vokietijos brigados dislokavimui, pajėgumų ir ilgalaikiam bendradarbiavimo stiprinimui, taip pat kalbėta apie regioninį saugumą bei kitus aktualius karinio bendradarbiavimo klausimus.
„Lietuvą ir Vokietiją sieja tvirtas ir pasitikėjimu pagrįstas bendradarbiavimas. Mūsų kariai nuolatos treniruojasi efektyviai vykdyti bendras užduotis ginant kiekvieną Aljanso centimetrą. Šis vizitas – žymi bendrą tikslą, dar labiau stiprinti karinį bendradarbiavimą bei mūsų pajėgų sąveikumą", – pranešime cituojamas N. Stankevičius.
Viešėdamas Rukloje, Vokietijos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas aplankė rugsėjo pabaigoje atidarytą Nuolatinių logistinių pajėgumų užtikrinimo parką, kuriame jam buvo pristatyta šio objekto funkcinės galimybės.
C. Freudingas taip pat ketina apsilankyti Rūdninkuose, kur bus supažindintas su Vokietijos brigadai skirtos Rūdninkų karinio miestelio infrastruktūros vystymo darbais.
Anot kariuomenės, vizito metu numatyta ir daugiau susitikimų, kurių metu bus aptartos tolesnio karinio bendradarbiavimo kryptys. C. Freudingas Lietuvoje lankysis iki penktadienio.
BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.
Naujausi komentarai