Rugsėjo 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-09-09 06:30
Rugsėjo 9-oji, antradienis, 37 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 6.38 val., leidžiasi 19.55 val. Dienos ilgumas 13.17 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 8.55 val., teka 20.13 val.

Vardadieniai:

Argintas, Ramutė, Serapina, Sergijus, Sonata

Datos:

Tarptautinė grožio diena

Testuotojų diena

Rugsėjo 9-oji Lietuvos istorijoje:

1522 — išspausdintas pirmasis Vilniuje spaudinys „Mažoji kelionių knygelė“.

1655 — caras Aleksiejus Michailovičius pasiskelbė didžiuoju Lietuvos, Baltarusijos, Volynės ir Podolės kunigaikščiu.

1891 — gimė tapytojas Vladas Eidukevičius. Mirė 1941 m.

1906 — gimė poetas Juozas Gražulis. Mirė 1985 m.

1911 — gimė aktorius ir režisierius Aleksandras Kernagis. Mirė 1980 m.

1932 — gimė rašytojas Vytautas Bubnys. Mirė 2021 m.

2010 — Vilniaus Karveliškių kapinėse atidengta Gitenio Umbraso skulptūra „Angelas“.

2011 — būdamas 102 metų amžiaus Jungtinėse Valstijose mirė žinomas lietuvių tautosakos tyrinėtojas Jonas Balys.

2013 — Vilniuje mirė garsus Lietuvos kino menininkas, buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys 83 metų Arūnas Žebriūnas.

2022 — Kaune negyva rasta su kūdikiu dingusi moteris, po keleto dienų Nemune aptiktas ir negyvas jos vaikas.

Rugsėjo 9-oji pasaulio istorijoje:

1585 — gimė Armand-Jean Du Plessis (Armanas-Žanas Du Plesi) – kardinolas Rišeljė, kuris faktiškai valdė Prancūziją karaliaus Liudviko XIII valdymo metais.

1737 — gimė italų mokslininkas Luigi Galvani (Luidžis Galvanis) – žmogaus biolauko teorijos pradininkas.

1776 — Amerikos Kongresas pritarė naujam šalies – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) – pavadinimui.

1828 — gimė rusų literatūros klasikas Levas Tolstojus. Mirė 1910 m.

1850 — Kalifornija tapo 31-ąja JAV valstija.

1898 — mirė prancūzų poetas simbolistas Stephane Mallarme (Stefanas Malarmė). Gimė 1842 m.

1900 — gimė anglų rašytojas James Hilton (Džeimsas Hiltonas).

1901 — mirė prancūzų dailininkas ir litografas Henri de Toulouse-Lautrec (Anri de Tulūzas-Lotrekas).

1919 — uždraudus įkurti policijos profesines sąjungas, Bostone prasidėjo policininkų streikas.

1944 — praėjus dienai po sovietų armijos įžengimo į Bulgariją, valdžią užgrobė komunistai.

1976 — mirė marksistas revoliucionierius, Kinijos komunistų partijos lyderis Mao Zedong (Mao Dzedunas).

1990 — JAV ir SSRS vadovai – George Bush (Džordžas Bušas) ir Michailas Gorbačiovas – aukščiausio lygio susitikime Helsinkyje sutarė dėl priemonių kovoje prieš Irako agresiją Kuveite.

1998 — JAV Federalinis teismas patvirtino kaltinimą ir nuosprendį kalėti iki gyvos galvos Timothy McVeighui (Timočiui Makvėjui) už 1995 metais įvykdytą JAV federalinio pastato sprogdinimą, per kurį žuvo 168 žmonės.

2003 — sulaukęs 95-erių metų amžiaus Stanforde, Kalifornijos valstijoje, mirė vengrų-amerikiečių fizikas teoretikas, vadinamas „vandenilinės bombos tėvu“, Edward Teller (Edvardas Teleris). Gimė 1908 m.

2010 — eidamas 75 metus mirė garsiausias Danijos šachmatininkas Bent Larsen (Bentas Larsenas).

2013 — Amsterdamo Vincent Van Gogh (Vincento Van Gogo) muziejus pranešė suradęs dar vieną šio dailininko darbą – „Saulėlydis Monmažūre“, kuris ilgus metus pragulėjo vienoje palėpėje Norvegijoje. Ši dailininko užbaigta drobė yra pirma rastoji po 1928 metų.

2015 — Karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) tapo ilgiausiai valdančia monarche, pagerindama savo proprosenelės, karalienės Viktorijos, rekordą.

2022 — Šiaurės Korėja priėmė įstatymą, leidžiantį jai atlikti prevencinį branduolinį smūgį ir skelbiantį jos, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, statusą negrįžtamu. 2022-aisiais Pchenjanas smarkiai suintensyvino raketų paleidimus ir karines pratybas, Seului ir Vašingtonui teigiant, kad Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) artėja prie septintojo šalies branduolinio bandymo.

Rugsėjo 9-oji šou pasaulyje:

1952 — gimė buvęs grupės „Eurythmics“ muzikantas Dave Stewart (Deivas Stiuartas).

1956 — rokenrolo karalius Elvis Presley (Elvis Preslis) pirmą kartą pasirodė Ed Sullivan (Edo Salivano) laidoje.

1960 — gimė aktorius Hugh Grant (Hju Grantas).

1966 — meno galerijoje susitiko John Lennon (Džonas Lenonas) ir Yoko Ono (Joko Ono). Tą pačią dieną 1971 metais J. Lennonas išleido plokštelę „Imagine“.

1996 — Tom Petty (Tomo Peti) žmona Jane (Džein) po 22 metų bendro gyvenimo paprašė skyrybų.

2014 — airių roko grupė „U2“ išleido 13-ąjį albumą „Songs of Innocence“.

