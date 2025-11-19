 Lapkričio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-11-19 06:39
BNS inf.

Lapkričio 19-oji, trečiadienis, 47 savaitė.

Christina Aguilera
Christina Aguilera / Scanpix nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.54 val., leidžiasi 16.13 val. Dienos ilgumas 8.19 val.

Mėnulis (delčia) teka 7.28 val., leidžiasi 15.11 val.

Vardadieniai:

Atas, Audronė, Dainotas, Matilda, Rimgaudė

Datos:

Tarptautinė tualetų diena

Tarptautinė vyrų diena

Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena

Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diena

Lapkričio 19-oji Lietuvos istorijoje:

1886 — gimė tautodailininkė Elžbieta Paškauskaitė-Daugvilienė. Mirė 1956 m.

1947 — gimė prozininkas Pranas Kutkaitis.

1996 — prezidentas Algirdas Brazauskas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė septintosios, Mindaugo Stankevičiaus vyriausybės atsistatydinimą.

1997 — Vilniaus apygardos teismas nuteisė vieną buvusiųjų „Vilniaus brigados“ vadeivų Igorį Tiomkiną 10 metų laisvės atėmimo.

2007 — mirė Mosėdžio akmenų muziejaus įkūrėjas, gydytojas Vaclovas Intas. Gimė 1925 m.

2019 — eidamas 86-uosius metus mirė buvęs Lietuvos diplomatas ir Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Ričardas Bačkis.

2021 — nukeltas sostinės centre stovėjęs rašytojo, sovietmečio veikėjo Petro Cvirkos paminklas.

Lapkričio 19-oji pasaulio istorijoje:

1600 — gimė Škotijos ir Anglijos karalius Karolis I.

1711 — gimė rusų mokslininkas ir poetas Michailas Lomonosovas. Mirė 1765 m.

1828 — sulaukęs 31-erių metų, nuo dėmėtosios šiltinės mirė austrų kompozitorius Franz Schubert (Francas Šubertas).

1833 — Vokietijoje gimė žymus istorikas, psichologas, filosofas bei sociologas Wilhelm Dilthey (Vilhelmas Diltėjus). Mirė 1911 m.

1888 — gimė vienas žymiausių visų laikų šachmatininkų Jose Raulis Capablanca (Chosė Raulis Kapablanka).

1893 — laikraštis „The New York World“ pirmą kartą pasaulyje išleido spalvotą priedą.

1917 — gimė Indijos premjerė (1966–1975 ir 1980–1984) Indira Gandhi (Indira Gandi).

1942 — Antrojo pasaulinio karo metais rusų armija apsupo vokiečius prie Stalingrado.

1946 — Paryžiuje prasidėjo pirmoji UNESCO konferencija.

1977 — Egipto prezidentas Anwar Sadat (Anvaras Sadatas) pirmą kartą su taikos misija atvyko į Izraelį.

1990 — Paryžiuje prasidėjo Europos valstybių vadovų aukščiausio lygio susitikimas.

1996 — Romoje įvyko pirmasis Kubos lyderio Fidel Castro (Fidelio Kastro) ir popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas.

2003 — per automobilio avariją Švedijoje žuvo tarptautinį pripažinimą pelnęs 59 metų suomių operos tenoras Peter Lindroos (Peteris Lindrosas).

2017 — mirė iki gyvos galvos kalėti nuteistas žudikas maniakas Charlesas Mansonas (Čarlzas Mansonas), vadovavęs apokaliptiniam kultui.

2024 — minint tūkstantį dienų nuo Rusijos invazijos pradžios, Ukraina pareiškė, kad jos pajėgos niekada nepasiduos Rusijai.

Lapkričio 19-oji šou pasaulyje:

1938 — gimė Amerikos žiniasklaidos magnatas ir CNN kūrėjas Ted Turner (Tedas Terneris).

1942 — gimė amerikiečių dizaineris Calvin Klein (Kelvinas Kleinas).

1961 — gimė amerikiečių aktorė Meg Ryan (Meg Rajen).

1962 — gimė amerikiečių aktorė Jodie Foster (Džudi Foster), laimėjusi Oskarą už vaidmenis filmuose „Kaltinamasis“ ir „Avinėlių tylėjimas“.

1971 — B. B. King pažymėjo savo muzikinės veiklos 25 metų jubiliejų Londone, pradėdamas turą po Europą.

1988 — perdozavusi narkotikų mirė graikų milijonieriaus Aristotle Onassis (Aristotelio Onasio) duktė Christina Onassis (Kristina Onasis).

1993 — „Nirvana“ Niujorke įrašė tikro garso koncertą MTV.

1995 — išleistas tryliktasis Bruce Springsteen (Briuso Springstyno) albumas „The Ghost of Tom Joad“.

2005 — popmuzikos žvaigždė Christina Aguilera (Kristina Agilera) per ceremoniją Šiaurės Kalifornijoje ištekėjo už muzikos įrašų studijos vadovo Jordan Bratman (Džordano Bratmano).

2014 — būdamas 83 metų mirė Holivudo režisierius Mike Nichols (Maikas Nikolsas).

