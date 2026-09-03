Rugsėjo 3-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 3-ioji, ketvirtadienis, 36 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.27 val., leidžiasi 20.10 val. Dienos ilgumas 13.43 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 15.08 val., teka 21.41 val.
Vardadieniai:
Auksė, Berta, Bronislova, Bronislava, Bronislovas, Grigalius, Mirga, Pijus, Sirtautas
Rugsėjo 3-ioji Lietuvos istorijoje:
1887 — gimė Kazys Šimonis, dailininkas, literatas. Mirė 1978 m.
1896 — gimė istorikas ir poetas Petras Biržys (Pupų Dėdė). Mirė 1970 m.
1907 — gimė režisierius ir aktorius Juozas Miltinis. Mirė 1994 m.
1988 — žalieji surengė akciją „Baltijos apkabinimas“: nuo tada kasmet pirmąjį rugsėjo šeštadienį minima Baltijos jūros diena.
2010 — eidamas 83-iuosius metus mirė žinomas choro dirigentas, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius ir vyrų choro „Aidas“ vadovas Algimantas Lopas.
2014 — eidamas 63-iuosius metus mirė tapytojas Klaudijus Petrulis.
Rugsėjo 3-ioji pasaulio istorijoje:
1658 — mirė 59-erių metų sulaukęs žymus britų karvedys Oliveris Cromwellis (Oliveris Kromvelis).
1783 — Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė Paryžiaus sutartį.
1791 — Prancūzija tapo konstitucine monarchija.
1826 — karūnuotas Rusijos caras Nikolajus I.
1856 — gimė modernios Amerikos architektūros pradininkas, pirmųjų dangoraižių projektuotojas Louisas Sullivanas (Luisas Salivanas).
1883 — mirė rusų rašytojas Ivanas Turgenevas.
1894 — JAV pradėta švęsti darbo diena.
1939 — Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai.
1945 — po trejų metų pertraukos britai iš japonų atsiėmė Singapūrą.
1967 — Švedijos keliuose įvestas dešinės pusės eismas.
1976 — NASA erdvėlaivis „Viking 2“ nusileido Marse ir pradėjo tirti atmosferą bei dirvožemį.
1990 — Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas paskelbė planą, pagal kurį buvusios SSRS respublikos turėjo pradėti kontroliuoti savo ekonomiką.
1991 — Estija, Latvija ir Lietuva paprašė narystės Jungtinėse Tautose.
1994 — Kinija ir Rusija paskelbė apie priešiškumo tarpusavio santykiuose pabaigą.
2010 — netoli Aliaskos, Aleutų salyno rajone, įvyko 6,5 balų stiprumo žemės drebėjimas.
2025 — Portugalijos sostinėje nuo bėgių nuvažiavus Lisabonos funikulieriui ir įsirėžus į pastatą, žuvo šešiolika, sužeisti 23 žmonės. Incidentą lėmė nutrūkęs lynas.
Rugsėjo 3-ioji šou pasaulyje:
1942 — Frankas Sinatra (Frenkas Sinatra) pradėjo savo solo karjerą.
1955 — gimė Steve'as Jones'as (Styvas Džounsas) iš grupės „Sex Pistols“
1965 — gimė aktorius Charlie Sheenas (Čarlis Šynas).
1969 — grupė „The Four Seasons“ išleido dainą „I've Got You Under My Skin“.
1983 — „Metallica“ pabaigė savo pirmąjį turą, pavadintą „Kill 'em all for one“.
1991 — mirė italų kilmės JAV kino režisierius Frankas Capra (Frenkas Kapra), kurio kūryba buvo įvertinta trimis Oskarais.
2007 — 32 metų „Žmogaus-voro“ (Spider-Man) žvaigždė Tobey Maguire'as (Tobis Magvairas) Havajuose vedė savo ilgalaikę merginą, jo devynerių metų dukrelės Ruby (Rabi) motiną Jennifer Meyer (Dženifer Mejer).
2009 — daugiau kaip du mėnesiai po Michaelo Jacksono (Maiklo Džeksono) mirties Los Andželo kapinėse „Forest Lawn Memorial Park“, kur ilsisi daugybė Holivudo žvaigždžių, įvyko privati dainininko laidotuvių ceremonija.
2011 — legendinės britų rokenrolo grupės „The Beatles“ buvęs narys seras Paulas McCartney'is (Polas Makartinis) aštuntąkart tapo seneliu — jo dukra Mary (Meri) susilaukė sūnaus.
2012 — būdamas 54 metų amžiaus mirė Michaelas Clarke'as Duncanas (Maiklas Klarkas Dankanas), kuris už savo vaidmenį filme „Žalioji mylia“ (The Green Mile) buvo nominuotas „Oskarui“.
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