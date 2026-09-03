 Rugsėjo 3-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 3-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-09-03 06:35
BNS inf.
1907 — gimė režisierius ir aktorius Juozas Miltinis.
1907 — gimė režisierius ir aktorius Juozas Miltinis. / T. Biliūno / BNS nuotr.

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iki kultūros

Rugsėjo 3-ioji, ketvirtadienis, 36 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 6.27 val., leidžiasi 20.10 val. Dienos ilgumas 13.43 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 15.08 val., teka 21.41 val.

Vardadieniai:

Auksė, Berta, Bronislova, Bronislava, Bronislovas, Grigalius, Mirga, Pijus, Sirtautas

Rugsėjo 3-ioji Lietuvos istorijoje:

1887 — gimė Kazys Šimonis, dailininkas, literatas. Mirė 1978 m.

1896 — gimė istorikas ir poetas Petras Biržys (Pupų Dėdė). Mirė 1970 m.

1907 — gimė režisierius ir aktorius Juozas Miltinis. Mirė 1994 m.

1988 — žalieji surengė akciją „Baltijos apkabinimas“: nuo tada kasmet pirmąjį rugsėjo šeštadienį minima Baltijos jūros diena.

2010 — eidamas 83-iuosius metus mirė žinomas choro dirigentas, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius ir vyrų choro „Aidas“ vadovas Algimantas Lopas.

2014 — eidamas 63-iuosius metus mirė tapytojas Klaudijus Petrulis.

Rugsėjo 3-ioji pasaulio istorijoje:

1658 — mirė 59-erių metų sulaukęs žymus britų karvedys Oliveris Cromwellis (Oliveris Kromvelis).

1783 — Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė Paryžiaus sutartį.

1791 — Prancūzija tapo konstitucine monarchija.

1826 — karūnuotas Rusijos caras Nikolajus I.

1856 — gimė modernios Amerikos architektūros pradininkas, pirmųjų dangoraižių projektuotojas Louisas Sullivanas (Luisas Salivanas).

1883 — mirė rusų rašytojas Ivanas Turgenevas.

1894 — JAV pradėta švęsti darbo diena.

1939 — Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai.

1945 — po trejų metų pertraukos britai iš japonų atsiėmė Singapūrą.

1967 — Švedijos keliuose įvestas dešinės pusės eismas.

1976 — NASA erdvėlaivis „Viking 2“ nusileido Marse ir pradėjo tirti atmosferą bei dirvožemį.

1990 — Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas paskelbė planą, pagal kurį buvusios SSRS respublikos turėjo pradėti kontroliuoti savo ekonomiką.

1991 — Estija, Latvija ir Lietuva paprašė narystės Jungtinėse Tautose.

1994 — Kinija ir Rusija paskelbė apie priešiškumo tarpusavio santykiuose pabaigą.

2010 — netoli Aliaskos, Aleutų salyno rajone, įvyko 6,5 balų stiprumo žemės drebėjimas.

2025 — Portugalijos sostinėje nuo bėgių nuvažiavus Lisabonos funikulieriui ir įsirėžus į pastatą, žuvo šešiolika, sužeisti 23 žmonės. Incidentą lėmė nutrūkęs lynas.

Rugsėjo 3-ioji šou pasaulyje:

1942 — Frankas Sinatra (Frenkas Sinatra) pradėjo savo solo karjerą.

1955 — gimė Steve'as Jones'as (Styvas Džounsas) iš grupės „Sex Pistols“

1965 — gimė aktorius Charlie Sheenas (Čarlis Šynas).

1969 — grupė „The Four Seasons“ išleido dainą „I've Got You Under My Skin“.

1983 — „Metallica“ pabaigė savo pirmąjį turą, pavadintą „Kill 'em all for one“.

1991 — mirė italų kilmės JAV kino režisierius Frankas Capra (Frenkas Kapra), kurio kūryba buvo įvertinta trimis Oskarais.

2007 — 32 metų „Žmogaus-voro“ (Spider-Man) žvaigždė Tobey Maguire'as (Tobis Magvairas) Havajuose vedė savo ilgalaikę merginą, jo devynerių metų dukrelės Ruby (Rabi) motiną Jennifer Meyer (Dženifer Mejer).

2009 — daugiau kaip du mėnesiai po Michaelo Jacksono (Maiklo Džeksono) mirties Los Andželo kapinėse „Forest Lawn Memorial Park“, kur ilsisi daugybė Holivudo žvaigždžių, įvyko privati dainininko laidotuvių ceremonija.

2011 — legendinės britų rokenrolo grupės „The Beatles“ buvęs narys seras Paulas McCartney'is (Polas Makartinis) aštuntąkart tapo seneliu — jo dukra Mary (Meri) susilaukė sūnaus.

2012 — būdamas 54 metų amžiaus mirė Michaelas Clarke'as Duncanas (Maiklas Klarkas Dankanas), kuris už savo vaidmenį filme „Žalioji mylia“ (The Green Mile) buvo nominuotas „Oskarui“.

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Rugsėjo 3-ioji
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pasaulis

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