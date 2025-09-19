Rugsėjo 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.56 val., leidžiasi 19.29 val. Dienos ilgumas 12.33 val.
Mėnulis (delčia) teka 3.45 val., leidžiasi 18.57 val.
Vardadieniai:
Arnulfas, Giedrė, Girvinas, Januarijus, Vilhelmina (Vilė), Vytė
Rugsėjo 19-oji Lietuvos istorijoje:
1871 — gimė lietuvių kilmės vokiečių mikrobiologas Fricas Richardas Šiaudinis. Kartu su E. Hofmanu atrado sifilio sukėlėją. Mirė 1906 m.
1891 — gimė poetas Juozas Mikuckis. Mirė 1970 m.
1906 — gimė lietuvių pedagogas, kalbininkas Jurgis Ambraška parengęs vadovėlių nelietuvių pradžios mokykloms, išleidęs „Lietuvių kalbos gramatiką”, „Trumpą lietuvių kalbos gramatiką”. Mirė 1945 m.
1939 — Sovietų Sąjungos kariuomenė užėmė Vilnių.
1952 — gimė poetė, vertėja Gražina Zita Mažeikaitė-Sajienė.
2010 — legendinio amerikiečių menininko Frank Zappa (Franko Zappos) gimtinėje Baltimorėje atidengta lietuvių gerbėjų dovanota skulptūra muzikantui pagerbti.
2014 — Lietuva, Lenkija ir Ukraina Varšuvoje pasirašė sutartį dėl bendros karinės brigados steigimo.
2022 — Baltijos šalys ir Lenkija Rusijos piliečiams uždarė sienas, palikdamos galimybę atvykti Rusijos diplomatams, disidentams, pervežimo bendrovių darbuotojams bei Europos Sąjungos piliečių šeimų nariams.
Rugsėjo 19-oji pasaulio istorijoje:
1783 — broliai Montgolfier (Mongolfje) paleido karšto oro balioną. Pirmą kartą oru skrido gyvūnai: avis, gaidys, antis.
1796 — šios dienos Filadelfijos laikraštyje išspausdintame atsisveikinimo laiške pirmasis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas George Washington (Džordžas Vašingtonas) prašė savo šalies išsaugoti neutralitetą ir nesudarinėti sutarčių su Europa.
1802 — gimė vengrų politikas, vengrų laisvės kovų vadovas (1848—1849 m.) Lajos Kossuth (Lajošas Košutas). Mirė 1894 m.
1851 — gimė britų pramoninkas, filantropistas, kolonializmo šalininkas William Hesketh Lever (Viljamas Hesketas Leveris). 1880 m. jis pradėjo gaminti muilą, o 1886 m. įkūrė muilo gamybos kompaniją „Lever Brothers“.
1857 — britai užėmė Delio miestą Indijoje.
1862 — atidaryta Sankt Peterburgo konservatorija – pirmoji aukštoji muzikos mokykla Rusijoje.
1870 — iš prancūzų atsiėmus Romos miestą, baigta suvienyti Italija.
1881 — mirė 20-tasis JAV Prezidentas James Abram Garfield (Džeimsas Abramas Garfyldas). Jis Prezidento pareigas ėjo nuo 1881 m. kovo 4 d. Gimė 1831 m.
1893 — Naujoji Zelandija tapo pirmąja valstybe, suteikusia visoms moterims teisę balsuoti.
1911 — gimė anglų rašytojas, Nobelio premijos už literatūrą laureatas, romanų „Musių valdovas“, „Šykštusis Martinas“, „Popieriniai žmonės“ autorius William Gerald Golding (Viljamas Džeraldas Goldingas). Mirė 1993 m.
1922 — gimė vienas geriausių XX a. ilgų nuotolių bėgikų, čekų lengvaatletis Emil Zatopek (Emilis Zatopekas). Jis iš viso pagerino 19 pasaulio rekordų. Mirė 2000 m.
1949 — baigta formuoti pirmoji Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė.
1955 — nuverstas Argentinos prezidentas Juan Peron (Chuanas Peronas) pabėgo į Paragvajų.
1957 — mirė suomių kompozitorius Jean Sibelius (Janas Sibelijus).
1960 — JT narėmis tapo 13 Afrikos valstybių ir Kipras.
1968 — mirė švietimo aparato išradėjas Chester Carlson (Česteris Karlsonas). Gimė 1906 m.
1970 — SSRS kosminis aparatas „Luna 16“ nusileido Mėnulyje ir paėmė grunto mėginius.
1972 — mažiausiai šešiose pasaulio valstybėse vokuose aptikti sprogmenys, kurie paštu buvo adresuoti įvairiems Izraelio valstybės politikams bei pareigūnams.
1977 — Vietnamas tapo 149-ąja JT nare.
1994 — Indijos Surato mieste nuo maro mirė 60 žmonių. Nors epidemiją pavyko skubiai likviduoti, dar daugelį savaičių kitų valstybių aviakompanijos ir laivai aplenkdavo šį miestą.
1997 — Lenkijos parlamento rinkimuose „Solidarumas“ gavo daugiau vietų nei valdžioje buvę ekskomunistai.
2023 — Azerbaidžanas paskelbė pradėjęs antiteroristines operacijas ginčijamame Kalnų Karabache, kur beveik prieš trejus metus kariavo su Armėnija. Po kelių dienų separatistinio Kalnų Karabacho vadovas pasirašė dekretą dėl nepripažintos respublikos egzistavimo nutraukimo.
Rugsėjo 19-oji šou pasaulyje:
1940 — gimė Bill Medley (Bilas Medlis), grupės „Righteous Brothers“ narys.
1949 — gimė garsi manekenė ir aktorė Twiggy (Tvigi).
1981 — Paul Simon (Polas Saimonas) ir Art Garfunkel surengė koncertą Niujorko Centriniame parke. Koncertą įrašė televizija „HBO“.
1992 — Elton John (Eltonas Džonas) išleido dainą „The One“.
2009 — komedija „Roko 30“ (30 Rock) ir drama apie reklamos kūrėjus „Pamišėliai“ (Mad Men) antrus metus iš eilės laimėjo garbingiausius televizijos apdovanojimus „Emmy“.
2014 — JAV rokeris Lenny Kravitz (Leni Kravitsas) išleido 10-ąjį albumą „Strut“.
2016 — aktorė Angelina Jolie (Andželina Džoli) pateikia prašymų dėl skyrybų su kita Holivudo žvaigžde Bradu Pittu (Bredu Pitu). Skyrybų priežastimi įvardyti nesuderinami skirtumai.
