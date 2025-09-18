 Rugsėjo 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-09-18 06:44
BNS inf.

Rugsėjo 18-oji, ketvirtadienis, 38 savaitė.

James Gandolfini (kairėje)
James Gandolfini (kairėje) / Scanpix nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 6.54 val., leidžiasi 19.32 val. Dienos ilgumas 12.38 val.

Mėnulis (delčia) teka 2.18 val., leidžiasi 18.48 val.

Vardadieniai:

Galmantė, Irena, Jogaudas, Juozapas, Minė, Mingailas, Stanislovas, Stefanija

Rugsėjo 18-oji Lietuvos istorijoje:

1523 — gimė Ona, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto sesuo.

1873 — gimė Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą, arkivyskupas metropolitas Juozas Skvireckas. Mirė 1959 m.

1917 — Vilniuje prasidėjo pirmoji lietuvių konferencija (rugsėjo 18–22 d.).

1931 — gimė dailininkė Danutė Gobytė-Daunoravičienė.

2020 — Vilniaus apygardos teismas skyrė dvejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę teroro aktą sostinėje pasikėsinusiam surengti jaunuoliui.

Rugsėjo 18-oji pasaulio istorijoje:

1502 — savo paskutinės — ketvirtosios — kelionės į Ameriką metu Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) išsilaipino Kosta Rikoje.

1709 — gimė anglų rašytojas ir leksikografas Samuel Johnson (Samuelis Džonsonas), pirmojo anglų kalbos žodyno (1755 m.) sudarytojas.

1759 — prancūzai britams atidavė Kvebeką.

1765 — gimė popiežius Grigalius XVI (1831—1846).

1810 — Ispanija Čilei suteikė nepriklausomybę.

1819 — gimė prancūzų fizikas Jean Bernard Leon Foucalt (Žanas Bernardas Leonas Fuko), įrodęs, kad žemė sukasi aplink savo ašį. Mirė 1868 m.

1851 — pirmą kartą pasirodė Henry Raymond (Henrio Reimondo) įsteigtas laikraštis „The New York Times“.

1896 — mirė prancūzų fizikas, Paryžiaus politechnikos mokyklos profesorius (1865—1867 m.) Armand Fizeau (Armanas Fizo). 1848 m. jis sukūrė dangaus šviesulių greičio nustatymo metodą, o 1849 m. išmatavo šviesos greitį Žemės sąlygomis. Gimė 1819 m. Paryžiuje.

1916 — Pirmojo pasaulinio karo metais graikų armija pasidavė vokiečiams.

1934 — SSRS priimta į Tautų Lygą.

1973 — JT narėmis tapo VDR, Vakarų Vokietija ir Bahamai.

1981 — Prancūzijos parlamentas balsavo už mirties bausmės — giljotinos — panaikinimą.

1990 — JAV ir SSRS pasirašė bendradarbiavimo sutartį nukenksminant radioaktyvias medžiagas bei saugant aplinką.

1994 — demokratinės partijos laimėjo pirmuosius demokratinius rinkimus Honkonge.

Rugsėjo 18-oji šou pasaulyje:

1905 — gimė garsioji švedų aktorė Greta Garbo (Greta Garbo). Mirė 1990 m.

1952 — gimė pank-roko grupės „Ramones“ bosinininkas Dee Dee Ramone (Di Di Ramonas).

1970 — nuo pernelyg didelės narkotikų dozės mirė 27-erių metų JAV roko žvaigždė Jimi Hendrix (Džimis Hendriksas). Gimė 1942 m.

1979 — gimė amerikiečių aktorė Alison Marion Lohman (Elison Marijon Loman).

1961 — gimė amerikiečių atktorius James Gandolfini (Džeimsas Gandolfinis), išgarsėjęs dėl Tony Soprano vaidmens seriale „Sopranai“. Mirė 2013 m.

2020 — po kovos su kasos vėžiu mirė Jungtinių Valstijų Aukščiausiojo Teismo teisėja Ruth Bader Ginsburg (Rut Beider Ginsberg). Jai buvo 87 metai.

