Rugsėjo 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 1-oji, antradienis, 36 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.23 val., leidžiasi 20.14 val. Dienos ilgumas 13.51 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.04 val., teka 20.58 val.
Vardadieniai:
Burvilė, Egidijus, Gytautas, Gytis, Verena
Datos:
Mokslo ir žinių diena
Rugsėjo 1-oji Lietuvos istorijoje:
1873 — gimė Felicija Povickaitė-Bortkevičienė, Steigiamojo Seimo ir III Seimo narė, „Varpo“ redaktorė. Mirė 1945 m.
1861 — gimė Vilius Kučius, vertėjas, spaudos darbuotojas, mokytojas, „Aušros“ bendradarbis. Mirė 1919 m.
1921 — įkurtas Kauno Jachtklubas.
1930 — Vyčio Kryžius pavadintas Vyčio Kryžiaus ordinu.
1998 — Telšiuose atidarytas Vilniaus dailės akademijos fakultetas.
2014 — eidamas 81-uosius metus mirė „Dainų dainelės“ pradininkas Laurynas Virgilijus Visockis.
2021 — parlamentinių partijų atstovai pasirašė nacionalinį susitarimą dėl švietimo politikos iki 2030 metų, kuriuo įsipareigojo nuosekliai didinti finansavimą švietimui.
2022 — Maskvoje rugpjūčio pabaigoje mirus paskutiniam Sovietų Sąjungos lyderiui Michailui Gorbačiovui, Vilniaus miesto apylinkės teismas nutraukė civilinę bylą dėl jo atsakomybės už Sausio 13-osios įvykius.
Rugsėjo 1-oji pasaulio istorijoje:
1715 — mirė Prancūzijos karalius Liudvikas XIV.
1900 — Britanija aneksavo PAR.
1923 — žemės drebėjimo Tokijuje (Japonija) aukomis tapo 142 tūkst. gyventojų.
1928 — Albanija paskelbta karalyste.
1939 — vokiečiai įžengė į Lenkiją – prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.
1951 — Londone atidarytas pirmasis supermarketas.
1951 — Australija, Naujoji Zelandija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė ANZUS kolektyvinio saugumo sutartį.
1985 — vandenyno dugne, 4000 metrų gylyje (13000 pėdų), buvo rastos laivo „Titanikas“ nuolaužos.
1992 — Slovakijos Respublikos Konstitucijos diena.
1997 — Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pranešė neketinąs siekti naujos šalies vadovo kadencijos, kai 2000-aisiais baigsis dabartinė.
1998 — Lenkijoje įsigaliojo naujas Baudžiamasis kodeksas, panaikinantis mirties bausmę.
2025 — Afganistaną supurčius 6 balų stiprumo žemės drebėjimui, žuvo 2,2 tūkst. žmonių, dar apie 4 tūkst. buvo sužeisti.
Rugsėjo 1-oji šou pasaulyje:
1957 — gimė dainininkė Gloria Estefan (Glorija Estefan).
1972 — David Bowie (Deividas Būvis) Didžiojoje Britanijoje išleido dainą „John, I'm only Dancing“. Amerikoje ji pasirodė tik 1976 metais.
1979 — Sidnėjuje, Australijoje, koncerte debiutavo grupė „INXS“.
1979 — „U2“ Airijoje išleido savo pirmąją plokštelę „U2-3“.
1995 — Louiso Armstrongo (Luiso Armstrongo) garbei JAV buvo išleisti specialūs pašto ženklai.
1997 — gimė Pietų Korėjos K-Pop grupės BTS žvaigždė Jungkook (Džongukas).
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