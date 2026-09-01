 Rugsėjo 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-09-01 06:33
BNS inf.
Mokslo ir žinių diena
Mokslo ir žinių diena / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Rugsėjo 1-oji, antradienis, 36 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 6.23 val., leidžiasi 20.14 val. Dienos ilgumas 13.51 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.04 val., teka 20.58 val.

Vardadieniai:

Burvilė, Egidijus, Gytautas, Gytis, Verena

Datos:

Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 1-oji Lietuvos istorijoje:

1873 — gimė Felicija Povickaitė-Bortkevičienė, Steigiamojo Seimo ir III Seimo narė, „Varpo“ redaktorė. Mirė 1945 m.

1861 — gimė Vilius Kučius, vertėjas, spaudos darbuotojas, mokytojas, „Aušros“ bendradarbis. Mirė 1919 m.

1921 — įkurtas Kauno Jachtklubas.

1930 — Vyčio Kryžius pavadintas Vyčio Kryžiaus ordinu.

1998 — Telšiuose atidarytas Vilniaus dailės akademijos fakultetas.

2014 — eidamas 81-uosius metus mirė „Dainų dainelės“ pradininkas Laurynas Virgilijus Visockis.

2021 — parlamentinių partijų atstovai pasirašė nacionalinį susitarimą dėl švietimo politikos iki 2030 metų, kuriuo įsipareigojo nuosekliai didinti finansavimą švietimui.

2022 — Maskvoje rugpjūčio pabaigoje mirus paskutiniam Sovietų Sąjungos lyderiui Michailui Gorbačiovui, Vilniaus miesto apylinkės teismas nutraukė civilinę bylą dėl jo atsakomybės už Sausio 13-osios įvykius.

Rugsėjo 1-oji pasaulio istorijoje:

1715 — mirė Prancūzijos karalius Liudvikas XIV.

1900 — Britanija aneksavo PAR.

1923 — žemės drebėjimo Tokijuje (Japonija) aukomis tapo 142 tūkst. gyventojų.

1928 — Albanija paskelbta karalyste.

1939 — vokiečiai įžengė į Lenkiją – prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.

1951 — Londone atidarytas pirmasis supermarketas.

1951 — Australija, Naujoji Zelandija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė ANZUS kolektyvinio saugumo sutartį.

1985 — vandenyno dugne, 4000 metrų gylyje (13000 pėdų), buvo rastos laivo „Titanikas“ nuolaužos.

1992 — Slovakijos Respublikos Konstitucijos diena.

1997 — Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pranešė neketinąs siekti naujos šalies vadovo kadencijos, kai 2000-aisiais baigsis dabartinė.

1998 — Lenkijoje įsigaliojo naujas Baudžiamasis kodeksas, panaikinantis mirties bausmę.

2025 — Afganistaną supurčius 6 balų stiprumo žemės drebėjimui, žuvo 2,2 tūkst. žmonių, dar apie 4 tūkst. buvo sužeisti.

Rugsėjo 1-oji šou pasaulyje:

1957 — gimė dainininkė Gloria Estefan (Glorija Estefan).

1972 — David Bowie (Deividas Būvis) Didžiojoje Britanijoje išleido dainą „John, I'm only Dancing“. Amerikoje ji pasirodė tik 1976 metais.

1979 — Sidnėjuje, Australijoje, koncerte debiutavo grupė „INXS“.

1979 — „U2“ Airijoje išleido savo pirmąją plokštelę „U2-3“.

1995 — Louiso Armstrongo (Luiso Armstrongo) garbei JAV buvo išleisti specialūs pašto ženklai.

1997 — gimė Pietų Korėjos K-Pop grupės BTS žvaigždė Jungkook (Džongukas).

Šiame straipsnyje:
rugsėjo 1-oji
Lietuva
pasaulis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų