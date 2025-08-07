Rugpjūčio 7-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.37 val., leidžiasi 21.11 val. Dienos ilgumas 15.34 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 2.25 val., teka 21.01 val.
Vardadieniai:
Donatas, Drąsutis, Jogailė, Jogilė, Kajetonas, Klaudija, Sikstas
Rugpjūčio 7-oji Lietuvos istorijoje:
1858 — gimė Martynas Jankus, lietuvių švietėjas, publicistas, vienas tautinio atgimimo sąjūdžio vadovų , „Aušros“ ir „Varpo“ redaktorius, daugelio žurnalų bei laikraščių leidėjas. Mirė 1946 metais Vokietijoje.
1861 — Vilniuje įvyko didelė demonstracija prieš caro valdžią dėl Lenkijos ir Lietuvos laisvės, dėl Žečpospolitos atkūrimo.
2024 — disko metikas Mykolas Alekna Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iškovojo sidabro medalį, nusviedęs įrankį 69,97 metro ir pagerinęs olimpinį rekordą.
Rugpjūčio 7-oji pasaulio istorijoje:
1867 — gimė ekspresionizmo dailininkas Emil Nolde (Emilis Noldė), daugiausiai tapęs žiaurius, religinės temos paveikslus.
1900 — Masačiūsetso valstijoje (JAV) prasidėjo pirmasis Deviso taurės vyrų teniso turnyras, kurį laimėjo amerikiečiai.
1942 — šeši vokiečiai tapo pirmaisiais diversantais, kuriems JAV įvykdyta mirties bausmė elektros kėdėje.
1945 — SSRS paskelbė karą Japonijai, tačiau ši po savaitės kapituliavo.
1963 — Didžiojoje Britanijoje įvykdytas „didysis traukinio apiplėšimas“. Nusikaltėlių grupė sustabdė iš Glazgo į Londoną vykusį pašto traukinį ir pagrobė 2,6 mln. svarų.
1974 — JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas) per televiziją paskelbė, jog dėl Votergeito skandalo rugpjūčio 9 dieną atsistatydins iš savo pareigų. R. Nixonas tapo pirmasis atsistatydinęs prezidentas JAV istorijoje.
1990 — Irakas paskelbė, jog aneksavo Kuveitą, kuris taps 19-ąja šalies provincija.
2011 — Londone, eidama 99-uosius metus, mirė Nancy Wake (Nensi Veik), ne vieną apdovanojimą pelniusi Antrojo pasaulinio karo laikų šnipė ir legendinė Prancūzijos pasipriešinimo judėjimo dalyvė, kuri dėl savo gebėjimo išlikti nesusektai pelnė „Baltosios pelės“ pravardę ir vienu metu buvo gestapo labiausiai ieškomas žmogus.
2014 — eidamas 81 metus, mirė buvęs Kauno valstybinio muzikinio teatro dirigentas, smuiko pedagogas Stanislovas Čepinskis.
Rugpjūčio 7-oji šou pasaulyje:
1937 — gimė JAV kino meno akademijos „Oskarais“ apdovanotas kino ir teatro aktorius Dustin Hoffman (Dastinas Hofmanas).
1958 — gimė Bruce Dickinson (Briusas Dikinsonas), grupės „Iron Maiden“ muzikantas.
1960 — gimė TV serialo „X failai“ žvaigždė David Duchovny (Deividas Duchovnis).
1987 — Los Andželo teisėjas atmetė ieškinį prieš Ozzy Osbourne (Ozį Ozborną). Ieškinį pateikė tėvai paauglio, kuris nusižudė klausydamasis Ozzy dainos „Suicide Solution“.
1995 — susituokė reperis LL Cool J (LL Kūl Džei) ir Simone Johnson (Simon Džonson).
2005 — Peter Jennings (Piteris Dženingsas), kuris daugiau kaip du dešimtmečius vedė geriausiu laiku transliuojamą „ABC News“ laidą, savo namuose Niujorke mirė nuo plaučių vėžio.
2009 — mirė JAV dainininkas ir dainų kūrėjas Willy DeVille (Vilis DeVilis), kuris vadovavo 8-ojo dešimtmečio Niujorko pankų grupei „Mink DeVille“, o paskui pradėjo solinę karjerą. Muzikantui buvo 55 metai.
2009— JAV aktorius Daniel Baldwin (Danielis Boldvinas) ir jo žmona Joanne (Džoan) Los Andžele susilaukė dukros Finley Rae Martineau Baldwin (Finli Re Martino Boldvin).
2010 — būdamas 80 metų vienoje Paryžiaus ligoninėje mirė Prancūzų aktorius Bruno Cremer (Brunas Kremeris), kurį labiausiai išgarsino policijos inspektoriaus Žiulio Megrė vaidmuo.
2010 — britų popmuzikos žvaigždė Robbie Williams (Robis Viljamsas) Los Andžele vedė savo draugę Ayda Field (Aidą Fild).
2010 — supermanekenė Kate Moss (Keit Mos) slapta ištekėjo už savo draugo rokerio Jamie Hince (Džeimio Hinso).
