Rugpjūčio 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 25-oji, pirmadienis, 35 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.10 val., leidžiasi 20.31 val. Dienos ilgumas 14.21 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 8.46 val., leidžiasi 21.00 val.
Vardadieniai:
Juozas, Liucilė, Liudvikas (Liudas), Luiza, Mangailas, Mangailė, Patricija
Rugpjūčio 25-oji Lietuvos istorijoje:
1887 — gimė dailininkas Kazys Šimonis (1887–1978).
1888 — Pensilvanijoje gimė pirmasis lietuvių kilmės boksininkas, tapęs pasaulio čempionu Jurgis Čepulionis (George Chip). Mirė 1960 m.
1920 — Kuršėnuose gimė Lietuvos pedagogas, krepšininkas, treneris Vytautas Kulakauskas. Mirė 2000 m. Vilniuje.
1921 — gimė literatūros tyrinėtojas Aleksandras Šešelgis.
2022 — Kaune, Petrašiūnų seniūnijoje, atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“ kilo didelis gaisras, sudegė 135 tonos popieriaus ir 250 tonų plastiko.
Rugpjūčio 25-oji pasaulio istorijoje:
1530 — gimė Ivanas IV (Ivanas Rūstusis), 1547 metais tapęs pirmuoju Rusijos caru.
1580 — ispanai užkariavo Portugaliją.
1718 — prancūzų naujakuriai įkūrė Naujojo Orleano miestą Luizijanoje (JAV).
1719 — Anglijoje išleista profesionalaus žvalgo Daniel Def (Danieliaus Defo) knyga „Robinzono Kruzo gyvenimas ir nepaprasti nuotykiai“.
1786 — Štrasburge gimė Bavarijos karalius Liudvikas I.
1819 — Škotijoje gimė JAV seklys Allan Pinkerton (Allanas Pinkertonas), Nacionalinės Pinkertono Detektyvų agentūros steigėjas (1850 m.).
1862 — gimė William Cooper Procter (Viljamas Kuperis Prokteris), garsios kompanijos „Procter & Gamble“ steigėjas bei pirmasis jos prezidentas.
1900 — mirė žymus vokiečių mokslininkas, filosofas bei kritikas Friedrich Nietzsche (Frydrichas Nyčė). Gimė 1844 m.
1918 — gimė JAV kompozitorius ir dirigentas Leonard Bernstein (Leonardas Bernšteinas).
1934 — Brazilijoje gimė Nobelio taikos premijos nominantė brazilų pediatrė, Brazilijos organizacijos Pastoral da Crianca įkūrėja (1982 m.) Zilda Arns Neumann (Zilda Arns Niuman). Mirė 2010 m. per žemės drebėjimą Haityje.
1938 — Sankt Peterburge mirė rusų rašytojas Aleksandr Ivanovič Kuprin (Aleksandras Ivanovičius Kuprinas). Gimė 1870 m. Penzos gubernijoje, Narovčate.
1944 — II pasaulinio karo metais sąjungininkai iš Normandijos (Prancūzijos regiono) išvadavo Paryžių.
1978 — viešai pademonstruota Turino drobulė, kuria, pasak tvirtinimų, buvo apgaubtas Kristaus kūnas.
1988 — Iranas ir Irakas Ženevoje pradėjo tiesiogines derybas dėl aštuonerius metus trunkančio karo nutraukimo.
1991 — Norvegija ir Danija pripažino Baltijos valstybių nepriklausomybę.
1991 — paskelbta Baltarusijos nepriklausomybė.
1997 — Švedijos Geteborgo „Ullevi“ stadione nugriaudėjo sprogimas, galutinai palaidojęs Stokholmo siekius tapti 2004 metų vasaros olimpinių žaidynių sostine.
2009 — mirė JAV senatorius, įtakingas Demokratų partijos narys Edward Kennedy (Edvardas Kenedis), kuris po dviejų vyresniųjų brolių mirties tapo vienos garsiausių Amerikos politinių dinastijų patriarchu. Jam buvo 77 metai.
2020 — Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad Afrikoje nebėra poliomielitą sukeliančio viruso. Tai – istorinis dešimtmečius visame pasaulyje vykdomos šios sunkios ligos naikinimo kampanijos pasiekimas.
2022 — Rygos valdžia išmontavo didžiausią Baltijos šalyse sovietmetį šlovinantį paminklą.
Rugpjūčio 25-oji šou pasaulyje:
1930 — Škotijoje gimė aktorius Sir Sean Connery (Seras Šonas Koneris), atlikęs slaptojo agento Džeimso Bondo vaidmenį.
1962 — gimė Vivian Campbell (Vivjen Kembel) iš grupės „Def Leppard“.
1951 — gimė grupės „Judas Priest“ narys Rob Halford (Robas Halfordas).
1970 — gimė supermodelis ir aktorė Claudia Schiffer (Klaudija Šifer).
1976 — grupė „Boston“ išleido to paties pavadinimo debiutinį albumą.
1993 — Los Andžele buvo nušautas 22 metų Philip Woldemariam (Filipas Voldemariamas). Reperis Snoop Doggy Dogg (Snūp Dogi Dogas) buvo apkaltintas pirmo laipsnio žmogžudyste kaip bendrininkas. Dainininko asmens sargybinis taip pat buvo apkaltintas pirmo laipsnio žmogžudyste. Abu jie tvirtino, kad tai buvo gynyba, po to, kai P.Woldemariam išsitraukė ginklą.
1994 — Niujorko teisėjas oficialiai nutraukė Billy Joel (Bilio Džoelo) ir Christie Brinkley (Kristi Brinklei) santuoką.
1994 — Robert Plant (Robertas Plantas) ir Jimmy Page (Džimis Peidžas) po ilgo laiko grojo kartu Londono studijoje, įrašinėdami tikro garso koncertą televizijai „MTV“.
2010 — buvusiai grupės „Happy Mondays“ žvaigždei Bez (Bezui) teismas skyrė mėnesio laisvės atėmimo bausmę už tai, kad šis nesutiko atlikti viešųjų darbų, kurie šokėjui ir perkusininkui buvo skirti už merginos užpuolimą.
