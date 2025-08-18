Rugpjūčio 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.57 val., leidžiasi 20.48 val. Dienos ilgumas 14.51 val.
Mėnulis (delčia) leidžiasi 18.48 val., teka - .
Vardadieniai:
Agapitas, Elena, Gendvilė, Ilona, Mantautas, Reinoldas, Saulenė, Saulenis, Žydrūnė
Rugpjūčio 18-oji Lietuvos istorijoje:
1978 — Kaune gimė aktorius, televizijos laidų ir renginių vedėjas Marius Jampolskis.
1990 — atkurta Lietuvos valstiečių sąjunga, veikusi dar tarpukario Lietuvoje iki jos uždraudimo.
2000 — prekybos centro „Senukai“ apsaugos darbuotojas Vladimiras Vladimirovas prisipažino nužudęs keturis savo bendradarbius.
Rugpjūčio 18-oji pasaulio istorijoje:
1587 — Šiaurės Amerikoje gimė pirmasis katalikų emigrantų iš Anglijos naujagimis Virginia Dare (Virginija Dier).
1786 — Reikjavikas tapo Islandijos sostine.
1792 — gimė John Russell (Džonas Raselas), dukart tapęs Didžiosios Britanijos Ministru Pirmininku (1846–1852 m. ir 1865–1866 m.).
1850 — mirė prancūzų rašytojas, realizmo pradininkas Honore de Balzac (Onorė de Balzakas). Gimė 1799 m.
1896 — Prancūzija aneksavo Madagaskarą.
1900 — gimė žymi Indijos politikė ir diplomatė Vijaya Lakshmi Pandit (Vidžaja Lakšmi Pandit). Mirė 1990 m.
1912 — gimė vokiečių generolas 1944 m. liepos 20 d. sustabdęs pasikėsinimą į Adolf Hitler (Adolfą Hitlerį) Otto-Ernst Remer (Otonas Ernstas Rėmeris). Mirė 1997 m.
1914 — JAV prezidentas Woodrow Wilson (Vudrou Vilsonas) paskelbė apie šalies neutralitetą I Pasauliniame kare.
1936 — pilietinio karo Ispanijoje pradžioje fašistai nužudė žymiausią ispanų rašytoją, poetą ir dramaturgą Federico Garcia Lorca (Frederiką Garsiją Lorką).
1939 — SSRS ir Vokietija pasirašė prekybos sutartį.
1964 — PAR uždrausta dalyvauti olimpinėse žaidynėse dėl šalies aparteido politikos.
1968 — daugiau nei 100 moterų ir vaikų žuvo, Honsiu saloje Japonijoje nuošliaužoms užgriuvus du turistinius autobusus.
1976 — dviem JAV armijos kariškiams Šiaurės Korėjoje buvo įvykdyta viduramžiška mirties bausmė – jie sukapoti į gabalus.
1989 — mirė Kolumbijos žurnalistas ir politikas, kandidatas į Kolumbijos prezidentus Luis Carlos Galan (Luisas Karlosas Galanas). Gimė 1943 m.
1990 — Nobelio premijos laureatas rašytojas Alexander Solženycin (Aleksandras Solženycinas) pakviestas sugrįžti į Rusiją.
1991 — GKČP lyderiai Forose areštavo Michail Gorbačiov (Michailą Gorbačiovą). Mėginta įvykdyti karinį perversmą.
1998 — JAV prezidentas Bill Clinton (Bilas Klintonas) per televiziją prisipažino turėjęs seksualinių santykių su buvusia Baltųjų rūmų stažuotoja Monica Lewinsky (Monika Levinski).
2009 — kelionės metu Japonijoje mirė vokiečių sopranas Hildegard Behrens (Hildegar Bėrens), kuri laikoma viena geriausių Richard Wagner (Richardo Vagnerio) kūrinių atlikėjų tarp savo kartos operos dainininkų. Operos atlikėjai buvo 72 metai.
2010 — Ispanijoje šiaurėje (Tafaljos mieste) koridos arenoje bulius peršoko aptvarą ir puolė išsigandusių žiūrovų minią bei sužalojo apie 30 žmonių.
Rugpjūčio 18-oji šou pasaulyje:
1933 — lenkų šeimoje Paryžiuje gimė garsus režisierius Roman Polanski (Romanas Polanskis).
1937 — gimė amerikiečių aktorius Robert Redford (Robertas Redfordas).
1952 — gimė aktorius Patrick Swayze (Patrikas Sveizas), filmo „Purvini šokiai“ (Dirty Dancing) žvaigždė. Mirė 2009 m.
1977 — Greislendo mieste JAV vyko Elvis Presley (Elvio Preslio) laidotuvės.
1983 — Beirute, Libane, gimė dainininkas Mika.
1986 — grupė „Bon Jovi“ išleido albumą „Slippery When Wet“.
1992 — „Nirvanos“ lyderis Kurt Cobain (Kurtas Kobeinas) ir Courtney Love (Kortni Lav) susilaukė dukros Frances Bean (Fransis Byn).
2011 — Holivudo Šlovės alėjoje atidengta JAV kino aktoriui Danny DeVito (Deniui DeVitui) skirta 2 445-oji žvaigždė.
2012 — būdamas 73 metų Los Andžele mirė JAV dainininkas Scott McKenzie (Skotas Makenzis), labiausiai žinomas kaip praeito amžiaus 7-o dešimtmečio JAV kontrkultūros neoficialiu himnu tapusios dainos „San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)“ atlikėjas.
