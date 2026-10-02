Ruginienė dėl rusiškai konsultuoti atsisakiusio Slušnio kreipėsi į teisėsaugą

I. Ruginienės kreipimesi, su kuriuo susipažino ELTA, prašoma įvertinti, ar Vilniaus Santaros klinikose dirbančio vaikų psichiatro atžvilgiu neturėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 144 straipsnį – dėl palikimo be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei.
„Šiuo atveju, gydytojas, turėdamas teisinę ir profesinę pareigą padėti nukentėjusiam nepilnamečiui, kuriam dėl gilios krizės reikėjo skubios pagalbos, galimai jos nesuteikė, nors turėjo tokią galimybę. Prašau nustatyti, ar konkreti savižudybės rizika sudarė tokį pavojų, kai gydytojas apie ją žinojo ir kokių veiksmų ėmėsi“, – rašoma ministrės rašte.
Taip pat Generalinės prokuratūros prašoma ištirti, ar tokiu elgesiu gydytojas nepažeidė 169 BK straipsnio, kuris numato diskriminavimą dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės.
„Teikiant sveikatos paslaugas, pacientų aptarnavimas turi būti organizuotas taip, kad kalbiniai ar kiti komunikacijos sunkumai netaptų kliūtimi gauti būtinąją, neatidėliotiną ar gyvybiškai svarbią medicinos pagalbą. Prašau patikrinti, ar dėl vaiko vartojamos kalbos buvo tikslingai ribojama jo teisė į sveikatos priežiūrą“, – teigiama dokumente.
Penktadienį žurnalistams kalbėjusi I. Ruginienė teigė, jog vaikas, kuriam psichiatras L. Slušnys esą atsisakė suteikti reikiamą pagalbą, buvo sunkios būklės – jam pagalbos ieškota trijose skirtingose gydymo įstaigose.
Vaiko teisių gynėjai: vaikas buvo atvežtas būdamas gilioje krizėje
Kaip skelbė ELTA, Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas L. Slušnys ketvirtadienį paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtu vaiku.
Jis teigė siūlęs nepilnametį atlydėjusiems Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti, tačiau šie esą atsisakė tai daryti.
Į situaciją sureagavusi I. Ruginienė pareiškė, kad tai, jog psichiatras atsisakė suteikti „gyvybiškai svarbią pagalbą“ vaikui, diskredituoja visą sveikatos apsaugos sistemą. Jos teigimu, šią situaciją turėtų įvertinti Generalinė prokuratūra.
Savo ruožtu vaiko teisių gynėjai „Facebook“ išplatino įrašą, kuriame tvirtina, kad į sveikatos priežiūros įstaigą atvykęs vaikas buvo „gilioje krizėje“ ir jo gyvybei grėsė pavojus.
Kaip nurodoma jame, vaikų psichiatras atsisakė paslaugą suteikti vaikui suprantama kalba bei nesutiko, kad specialistai verstų iš rusų į lietuvių kalbą.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos teigimu, vaikui reikalinga pagalba ir hospitalizacija suteikta kitoje gydymo įstaigoje.
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|www.tuesi.lt
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Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
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Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
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1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
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+370 640 51555
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116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
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