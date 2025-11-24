Ruginienė apie kultūros darbuotojų patiriamą spaudimą regionuose: pirmą kartą apie tai girdžiu

„Pirmą kartą apie tai girdžiu. Man atrodo, kad niekada nebuvau prieš aktyvią politinę poziciją. Gali būti, galbūt, darbo metu, gal tie klausimai kažkiek trukdo, bet kiekvienas iš mūsų turime teisę kalbėti laisvai ir aš manau, kad tas turi būti užtikrinta“, – žurnalistams Vilniuje teigė premjerė.
Pirmadienį Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariai pristatė tolesnį veiklos planą bei išreiškė nerimą dėl padėties regionuose. Anot jų, kultūros darbuotojai regionuose iš darbdavių bei valdžios atstovų patiria spaudimą ir gąsdinimus dėl to, kad palaiko asamblėjos pilietinį judėjimą, nori dalyvauti mitinguose ar kituose renginiuose.
Iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė paragino Kultūros ministeriją šiuo klausimu imtis lyderystės.
„Norėčiau pakviesti Kultūros ministeriją imtis labai griežtų žingsnių užkardant šitą propagandos mašiną ir tų neigiamų komentarų kiekį, būtent kultūros žmonių atžvilgiu“, – žurnalistams teigė meno prodiuserė.
Kaip skelbta, penktadienį sostinėje buvo surengtas Kultūros asamblėjos mitingas „Kokios valstybės mes norime?“. Juo buvo užbaigta mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Mitinge dalyvavo iš visos Lietuvos atvykę kultūros, švietimo, mokslo, sporto, verslo, žemės ūkio sektorių atstovai, taip pat jaunimas.
Mitingo organizatoriai kvietė pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui bei reikalauti valdančiųjų atsakomybės už savo veiksmus.
Naujausi komentarai