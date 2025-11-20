Rūdninkų poligone baigiamas statyti šaudyklų kompleksas

Anot jos, šaudyklos leis tobulinti treniravimosi įgūdžius tiek Lietuvos, tiek Vokietijos kariams ir kitų NATO sąjungininkų pajėgoms.
Projektams KAM skyrė 16,3 mln. eurų.
Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos brigados kariai netrukus pradės naudotis 7,3 mln. eurų vertės sunkiųjų kulkosvaidžių šaudykla. Šių metų pabaigoje bus baigtas statyti 3,6 mln. eurų vertės individualaus kovinio šaudymo kompleksas, 4,2 mln. eurų vertės 600 metrų šaulių ginklų šaudykla ir prieštankinių ginklų šaudykla, kainavusi 1,1 mln. eurų.
Ministerijos teigimu, karinė infrastruktūra vystoma pagal pagrindinius prioritetus: priimančiosios šalies parama, karių apgyvendinimo, tarnybos ir treniravimosi sąlygų gerinimas, amunicijos saugojimo sandėlių ir naujos technikos bei ginkluotės aptarnavimo ir laikymo infrastruktūros vystymas.
