Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo konkurse varžosi šešios įmonės

Jos teigimu, galutinių pasiūlymų teikimas baigėsi antradienį. Kokios įmonės dalyvavo konkurse, ministerija neatskleidžia.
„Dalyviai galutinius pasiūlymus pateikė lapkričio 11 dieną. Gauti visų šešių atrinktų dalyvių pasiūlymai“, – teigiama BNS atsiųstame KAM komentare.
Bendrovės paraiškas galėjo teikti į vieną arba dvi dalis, iš viso antrasis etapas suskirstytas į tris dalis. Kiek paraiškų gauta kiekvienoje dalyje, ministerija taip pat neatskleidžia.
Anot KAM, galutinių pasiūlymų pateikimo terminas, turėjęs baigtis lapkričio 3 dieną, buvo pratęstas savaitei dėl konkurso dalyviams pateiktos papildomos informacijos.
„Galime patvirtinti, kad galutinių pasiūlymų teikimo terminas buvo pratęstas savaitei. Terminas pratęstas vadovaujantis pirkimo sąlygomis po to, kai dalyviams buvo pateikta papildomos informacijos“, – teigė ministerija.
KAM teigimu, sutartis su konkurso nugalėtojais tikimasi pasirašyti iki metų pabaigos, jie bus atrenkami pagal mažiausios kainos kriterijų.
„Dalyvis, pateikęs mažiausios kainos galutinį pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti sutartį su KAM. Šis vertinimo kriterijus taikomas visoms neskelbiamų derybų dalims“, – nurodė ministerija.
Dalyvis, pateikęs mažiausios kainos galutinį pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti sutartį su KAM.
BNS rašė, kad apie savo dalyvavimą antrojo statybų etapo konkurse patvirtino keturios bendrovės – „Eika Group“, „YIT Lietuva“, „Naresta“ bei „Conres LT“. Dar viena bendrovė – „Merko statyba“ – BNS teigė dalyvavusi konsultacijose, tačiau vėliau neatskleidė, ar pateikė paraišką konkurse.
Portalas „Verslo žinios“ birželį skelbė, kad paraišką pateikė ir „Veikmės statyba“.
Karinio miestelio Šalčininkų rajone antrojo etapo infrastruktūros sukūrimo ir viešųjų paslaugų pirkimą ministerija paskelbė kovą. Jis buvo pratęstas iki birželio 9-osios dėl papildomų pakeitimų iš Vokietijos partnerių pusės.
Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (ang. public private partnership, PPP) bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Vienos dalies statybos kaina sieks apie 400 mln. eurų, o bendri valstybės įsipareigojimai, pasak KAM, galėtų siekti apie 1,8 mlrd. eurų (su PVM).
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Karinis miestelis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos.
Naujausi komentarai