Robertas Kaunas: visuotinis šaukimas yra apie tai

„Pats principas yra tai, kad mes kaip visuomenė turime būti maksimaliai pasirengę. Ir visuotinis šaukimas yra apie tai. Tiktai mes turime labai aiškiai įsivardinti lūkesčius, siekius ir galimą pasiekti rezultatą pagal turimą, statomą infrastruktūrą, pagal mūsų kariuomenės pajėgumus, kiek instruktorių turime, kiek kokybiškai galime paruošti savo piliečius“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministras.
„Nes užsibrėžti datą ir pasakyti, kad bus dabar visuotinis šaukimas ir visus tiesiog sukviesti, bet tinkamai neparuošti, turbūt nėra mūsų siekiamybė. Mūsų siekiamybė yra kokybė“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę pristatyta asociacijos „Visuotinė gynyba“ užsakymu atlikta apklausa parodė, kad 76 proc. Lietuvos gyventojų pritaria, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų.
„Mes paanalizuosime tuos rezultatus, lygiai taip pat turbūt irgi apsiklausime, pasidarysime papildomas analizes, jeigu to reikės. Bet faktas, kad Lietuvos visuomenė yra pilietiška ir visuotinė gynyba yra ta viena iš mūsų pagrindinių sričių, kaip mes, kaip valstybė, turime save saugoti“, – teigė R. Kaunas.
Anot jo, kalbant apie visuotinio šaukimo įvedimą, nevertėtų minėti konkrečių datų.
„Neprisiriškime prie 2030 metų ar prie kažkokio konkretaus skaičiaus, nes gal tai galima ir anksčiau, gal tai visgi dėl objektyvių priežasčių bus ir vėliau. (...) Mes su kariuomene tą diskusiją turime, ministerijoje šitas klausimas yra aukšto prioriteto ir po visų analizių, po visų aiškių skaičių sutarimo mes tikrai išeisime su savo pasiūlymais“, – kalbėjo ministras.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas.
Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų.
Interviu BNS R. Vaikšnoras teigė, kad kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti „beveik visus norinčius ir galinčius“ ir pasiekti 7–8 tūkst. karo prievolininkų per įvairias formas.
Šiuo metu didžiąją dalį šių karių sudaro šauktiniai. Vien 2026 metais planuojama pašaukti apie 5 tūkst. karo prievolininkų.
Šauktiniai Lietuvoje tarnauja devynis mėnesius, tačiau šiais metais atsirado galimybė trumpinti privalomąją karo tarnybą – sudarytos sąlygos ją atlikti tris, šešis arba devynis mėnesius.
Taip pat į tarnybą šaukiami mokyklą baigę 18–22 metų jaunuoliai, ir jų kasmet ketinama pašaukti vis daugiau. Dalis politikų sako, kad tokiu būdu ir artėjama prie visuotinio šaukimo.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo.
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