Robertas Kaunas: numuštas dronas buvo rusiškas, taikinys – ne Lietuva

„Galiu patvirtinti, kad tai yra rusiškas dronas, tačiau jo taikinys nebuvome mes, jo taikinys buvo Ukrainoje“, – ketvirtadienį paskelbtoje „15min“ laidos „Apkalbėkime. Su Tadu Ignatavičiumi“ ištraukoje teigė R. Kaunas.
„Ukraina, gindamasi nuo Rusijos, elektroninės kovos priemonėmis droną paveikė, dronas prarado pradinį maršrutą, nukrypo, skrido per Baltarusiją iki mūsų“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Dėl šio incidento Baltarusijai trečiadienį įteikta protesto nota.
Prezidentas Gitanas Nausėda po trečiadienį vykusio Valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad šį droną greičiausiai paleido Rusija, pagal turimą informaciją, tai „Gerbera“ tipo dronas.
R. Kaunas kiek anksčiau trečiadienį atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes, sakė, tam dar neturįs įrodymų.
Apie tai, kad dronas kilo iš Rusijos, antradienį teigė ir Šiaulių aviacijos bazėje viešėjęs Italijos gynybos ministras Guido Crosetto (Gvido Kroseto).
„Aš norėjau palaukti mūsų žvalgybos tikslių duomenų, kad labai tiksliai žinočiau informaciją“, – ketvirtadienį „15min“ paaiškino R. Kaunas.
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