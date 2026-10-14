Robertas Kaunas: į Lietuvą atvyko iki šimto JAV karių, likusieji – iki lapkričio vidurio

„Vakar prasidėjo rotacija, atvyko iki šimto pirmųjų karių. Tokių atvykimų suplanuota yra dar 10–12, kitą savaitę jie toliau tęsis ir maždaug gal iki lapkričio vidurio pilna apimtimi du batalionai jau bus Lietuvoje“, – LRT radijui trečiadienį sakė ministras.
Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje, pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten.
Tuo metu amerikiečių karinė technika, R. Kauno teigimu, vyksta per jūrų uostus ir geležinkelius.
„Tai irgi yra jau procesas, kuris vyksta – yra rezervuoti ir geležinkeliai, ir uostai, ir visa krova, kas yra reikalinga. Taip kad kariai atskrenda, o technika atvyksta jau kitais maršrutais“, – kalbėjo ministras.
Lietuva sulauks dviejų batalionų – sunkiųjų šarvuotųjų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo.
BNS rašė, kad antradienį vakare Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios JAV rotacijos kariai.
Skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du jų batalionai.
Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
Be to, D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.
Lietuvos prezidentas sveikino šią žinią, pabrėždamas, jog tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva, tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žadėjo dėti pastangas, kad tokia bazė atsirastų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti JAV karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą.
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