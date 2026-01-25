Registrų centras planuoja stiprinti savo IT ir paslaugų vystymo komandą

„Strateginis Registrų centro tikslas ateinantiems metams – pasiekti paslaugų teikimo kokybės proveržį. Kasdien mūsų paslaugomis įvairiomis formomis naudojasi tūkstančiai klientų – tiek gyventojai, tiek verslas. Norime sustiprinti paslaugų vystymo komandą, kad galėtume dar geriau atliepti savo klientų poreikius“, – pranešime cituojama Registrų centro Paslaugų valdymo direktorė Birutė Purvaneckaitė.
Skelbiama, jog didžioji dalis planuojamų įdarbinti specialistų dirbs su „E.sveikatos“ informacine sistema, kur per ateinančius kelis metus numatoma įgyvendinti didelės apimties dekomponavimo projektą.
Kaip skelbta, praėjusių metų lapkritį buvo fiksuoti dideli „E.sveikatos“ sistemos trukdžiai. Tuomet sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, jog juos iš dalies nulėmė nepakankamas Registrų centro dėmesys šiai sistemai ir žmogiškųjų išteklių stoka.
Viceministras Danielius Naumovas tuomet užsiminė, jog neatmetama galimybė ir atjungti E.sveikatos sistemą nuo ją šiuo metu prižiūrinčio Registrų centro. Vis dėlto, pasak viceministro, toks procesas užtruktų itin ilgai.
Naujausi komentarai