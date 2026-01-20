NT rinkoje sujudimas: būstų sandorių sudaryta už 4,48 mlrd. eurų

2025 metais daugiausiai – už 2,49 mlrd. eurų – įsigyta senos statybos butų – 43 proc. daugiau nei užpernai, senesnių namų – už 736 mln. eurų (40,2 proc. daugiau), tuo metu naujų butų – už 679 mln. eurų (26 proc.), o naujos statybos namų – už 449 mln. eurų (41,2 proc.).
BNS rašė, kad anot Registrų centro, Lietuvoje pernai įregistruota apie 133 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) pirkimo-pardavimo sandorių – 16 proc. daugiau nei 2024-aisiais (114,5 tūkst.).
Per metus įregistruota 37,1 tūkst. butų pardavimo sandorių – 22,6 proc. daugiau nei užpernai. Vilniuje per metus parduota 13,2 tūkst. butų (29,3 proc. daugiau), Kaune – 5,1 tūkst. (13,9 proc. daugiau), Klaipėdoje – 3,1 tūkst. (16,6 proc. daugiau).
Be to, 2025-aisisis parduota 13 tūkst. individualių namų – 17,6 proc. daugiau nei 2024 metais.
Naujausi komentarai