SAM: nuo kitų metų e. sveikatoje bus pradedami tvarkyti psichikos sveikatos duomenys

„Nauji e. sveikatos sprendimai diegiami, kad pacientai gautų saugesnę, kokybiškesnę ir tęstinę priežiūrą, taip pat mažinant administracinę naštą gydytojams. Šie pokyčiai nėra skirti riboti ar stigmatizuoti pacientus. Priešingai – stengiamasi nuosekliai mažinti teisės aktų, kurie nepagrįstai riboja psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų teises“, – pranešime cituojama SAM Psichikos sveikatos skyriaus vedėja Ieva Vaskelienė.
Pasak ministerijos, pirmojo etapo metu iki 2026 metų liepos psichikos sveikatos duomenis e. sveikatoje tvarkys tik gydytojai psichiatrai bei gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai.
Vėlesniais etapais, be gydytojų psichiatrų, duomenis pradės tvarkyti ir kiti psichikos sveikatos priežiūros specialistai, pavyzdžiui, medicinos psichologai ir psichikos sveikatos slaugytojai.
Pradėjus tvarkyti psichikos sveikatos duomenis e. sveikatos sistemoje, šalia įprasto gydytojo pildomo apsilankymo dokumento formos atsiras specialus laukas jautriai informacijai – anamnezė, nusiskundimai ir ligos istorija bus pildomi specialioje formoje, o tai užtikrins šių duomenų ribotą matomumą.
SAM pabrėžia, kad išsamius pacientų psichikos sveikatos duomenis matys tik tie specialistai, kuriems tai būtina gydymui ar skubiai pagalbai suteikti. Kiti sveikatos priežiūros specialistai šių duomenų nematys, tačiau diagnozė bus matoma visiems specialistams tais atvejais, kai ji susijusi su gydymu ar vaistų skyrimu.
Ministerijos teigimu, pereinamuoju laikotarpiu gydytojai turės galimybę dokumentuoti apsilankymus lanksčiai – išsamios psichiatrinės informacijos teikti į e. sveikatą neprivalės, tačiau tokia galimybė bus sudaryta.
