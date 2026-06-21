Raseiniai už 20 mln. eurų ketina statyti baseiną

Raseinių meras Arvydas Nekrošius BNS sako, kad baseinas iškiltų netoli Viktoro Petkaus progimnazijos, sporto mokyklos: „Iš tų statinių susidarytų tam tikras kompleksas.“
Jo teigimu, jau parengtas projektas, gautas statybos leidimas.
„Dar praeitoj kadencijoje suprojektuotas baseinas ir kadangi išimtas statybos leidimas, bandysime ieškoti lėšų ir pradėti šio baseino statybą, – BNS teigė meras. – Gal pavyktų pritraukti tiek valstybės lėšas, galbūt privataus kažkokio kapitalo, tai pasinaudotume.“
Pasak jo, neradus dar apie 9 mln. eurų investicijų, būtų bandoma vien tik savivaldybės lėšomis – už maždaug 11 mln. eurų – statyti mažesnį baseiną apsiribojant plaukimo takeliais ir galbūt nedideliu šilto vandens baseinu.
„Negavus finansų alternatyviai galėtumėme statyti kažkokį mažesnį, gerokai pigesnį. Savivaldybės noras statyti panašų objektą yra, tai nebūtinai pagal šitą projektą. Galėtumėm įgyvendinti, tarkim, kokių keturių takelių baseiną prie kurios nors iš mokyklų. Jeigu negausime finansavimo, turbūt tuo keliu ir nueisime“, – kalbėjo A. Nekrošius.
Meras, be kita ko, pabrėžė, kad statinio išlaikymas nebūtų brangus – energiją gautų iš saulės jėgainės ir geoterminių šaltinių.
„Baseinas suprojektuotas taip, kad jo išlaikymas būtų sąlyginai nebrangus: A++ klasės, autonomiškas. Reikalinga energija gamintųsi iš saulės – elektrinė pakankamai galinga numatyta, geoterminiai šaltinių. Sumažintų gerokai išlaikymo kaštus“, – pasakojo meras.
2021 metų skaičiavimais, baseino išlaikymo išlaidos per metus galėtų siekti apie 680 tūkst. eurų.
Šiuo metu savivaldybė per mokslo metus skiria apie 50 tūkst. eurų antrokų mokymui plaukti. Kadangi rajone nėra tinkamo baseino, mokiniai vežami į plaukimo užsiėmimus kitų savivaldybių baseinuose.
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