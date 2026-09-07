Radote paliktus pinigus bankomate? Specialistai pataria, ką daryti

Anot SEB banko kortelių ir mokėjimo sprendimų vyriausiojo produkto vadovo Gintauto Giržado, žmonės ne visada žino, kaip tokiais atvejais veikia bankomatas.
„Mes suprantame, kad žmonės bankomatų veikimo principų nežino ir, pamatę pinigus, nori juos paimti. Natūralus žmogaus noras, bet teisingas elgesys būtų nieko su jais nedaryti“, – aiškino jis.
Pasak specialisto, jei pinigai lieka neišimti, bankomatas po kelių dešimčių sekundžių juos įtraukia atgal.
Tiesa, jei žmogus vis dėlto svetimus pinigus paima, tuomet rekomenduojama kuo greičiau susisiekti su banku.
„Ant kiekvienos banko išduotos kortelės yra pagrindinis banko telefono numeris, kuriuo galima paskambinti ir pasakyti, kokia situacija nutiko“, – sakė G. Giržadas.
Jei incidentas nutinka banko skyriuje, galima kreiptis tiesiai į jo darbuotojus.
Pasak specialisto, žmonės pinigus ar korteles bankomatuose dažniausiai palieka dėl išsiblaškymo ar netikėtai nukreipto dėmesio.
„Mes visi esame žmonės. Jei būtume atidūs, matyt, bankomate pinigų nepaliktume. Kai žmogus palieka pinigus, vadinasi, nutinka kažkokia situacija. Dažniausiai telefono skambutis ar kažkas netikėto, kai mūsų mintys nukrypsta ir pamirštame, ką darėme iki tol“, – pasakojo jis.
Vis dėlto pinigai bankomatuose paliekami gana retai. Gerokai dažniau žmonės pamiršta pasiimti savo kortelę.
„Tokių situacijų turime, bet bankomatas, palaikęs keliolika sekundžių, kortelę įtraukia ir jos niekas kitas nepaims“, – sakė specialistas.
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Be to, net jei kitas žmogus pamatytų bankomate paliktą kortelę, pasinaudoti ja nebūtų taip paprasta.
„Bet kuriuo atveju, net jei rastumėte kortelę ir norėtumėte atlikti kitą operaciją, bankomatas prašytų įvesti PIN kodą. Vadinasi, net jei žmogus pamatys, jog kažkas nuėjo ir paliko kortelę, kitos operacijos neatliks“, – aiškino pašnekovas.
G. Giržadas pabrėžė, kad saugiausia taisyklė, pamačius bankomate svetimus pinigus ar kortelę, yra jų neliesti.
„Jei radote pinigus ir kortelę, geriausia nieko nedaryti, nes bankomatas įtrauks pinigus ir lygiai taip pat įtrauks kortelę. Jei žmogui natūraliai kyla noras juos paimti, tokiu atveju siūlome kreiptis į banką“, – apibendrino jis.
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