Proteste – Mamontovo žinutė prezidentui: atsibusk

Į aktyvistus proteste kreipėsi ir atlikėjas Andrius Mamontovas. Jis teigė savo gyvenime matęs ir prisimenantis žiniasklaidą, kurią valdė valstybė. Tačiau, pasak jo, kova už laisvę niekada nebūna galutinė.
„Mums turbūt teks dar susitikti į tokius mitingus dar kažkada ir dar kažkada“, – kalbėjo A. Mamontovas.
Netrukus jis atliko savo kūrinį „Atsibusk“. A. Mamontovas priminė, kad šią dainą sukūrė prieš maždaug 20 metų, kai Lietuvą drebino eksprezidento Rolando Pakso apkalta.
„Aš maniau, kad šita daina bus aktuali tik tuo metu. Ją tenka dainuoti vėl ir vėl“, – pastebėjo atlikėjas.
Kiek pakeistais dainos žodžiais A. Mamontovas kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir paragino šalies vadovą atsibusti.
„Ei, prezidente, ką tu planuoji? Ar tu mus myli? Ar ignoruoji? Mes juk tau davėme, Gitanai, žirgą ir kardą. Tik prisimink, Gitanai, savąjį vardą. Prezidente – atsibusk jau. (...) Atsipeikėk iš rusiško sapno“, – dainavo A. Mamontovas.
