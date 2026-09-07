Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai

Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18,2 tūkst. naujų mokinių – tiek jų sudarė sutartis su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo.
„Profesinis mokymas yra šiuolaikiškas, daug investuojame į praktinio rengimo infrastruktūrą. Šiam sektoriui toliau stiprinti reikalingas ir sistemiškas profesijos mokytojų rengimas, šiemet inicijavome specialiai tam skirtą profesijos mokytojo programą. Džiugu, kad programa iškart sulaukė pasisekimo ir pritraukė 125 mokinius“, – pranešime cituojamas švietimo, mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza.
ŠMSM skelbia, kad profesijos mokytojo programa skirta parengti specialistus, kurie profesinio mokymo įstaigose vykdys teorinį ir praktinį profesinį mokymą, tam parinks mokymo turinį, medžiagą ir priemones, organizuos mokymą pagal mokinių poreikius ir įtraukiojo ugdymo principus.
Tokius specialistus nuo rugsėjo rengti pradėjo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras bei Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras.
Į profesijos mokytojo programą, anot ministerijos, siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų.
Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikaciją per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.
Jau dirbantys profesijos mokytojai galės pripažinti profesijos mokytojo kvalifikaciją, įsivertinę įgytas kompetencijas neformaliuoju būdu, savišvietos ir per darbo patirtį.
Tuo metu daugiausiai stojančiųjų, kaip įprasta, rinkosi inžinerinių profesijų programas, jos sudomino 4,5 tūkst. naujų mokinių.
Tarp stojančiųjų populiariausiomis išlieka ir paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos.
Daugiausia mokinių pradeda mokytis transporto priemonių remontininko, elektriko, virėjo, suvirintojo, apdailininko, individualios priežiūros darbuotojo, apskaitininko, paramediko, kirpėjo, gydomojo masažo specialisto profesinio mokymo programose.
Be kita ko, šalia 18,2 tūkst. naujų mokinių dar 1,6 tūkst. gimnazistų pradeda mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Tarp gimnazistų šiemet populiariausi saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo moduliai.
Daugiausia naujų mokinių sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technologijų mokymo centras, Šiaulių technologijų mokymo centras, Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras.
Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta ne tik vasarą, bet ir žiemą. Šį vasarį mokslus profesinio mokymo įstaigose jau pradėjo 1,8 tūkst. naujų mokinių.
Naujausi komentarai