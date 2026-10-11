 Prezidentas pareiškė užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties

2026-10-11 23:33 kauno.diena.lt inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį pareiškė užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties.

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Henrikas Vaitiekūnas
Henrikas Vaitiekūnas / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

„Henrikas Vaitiekūnas – legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika. Jis mokėjo į kasdienybę pažvelgti su švelniu humoru, o į sudėtingus gyvenimo išbandymus – su išmintimi ir tikėjimu. H. Vaitiekūno gebėjimas pastebėti žmogų, išgirsti jo istoriją ir dalytis savo patirtimi praturtino Lietuvos žurnalistiką ir paliko ryškų pėdsaką“, – rašoma užuojautoje.

Pasak šalies vadovo, H. Vaitiekūnas savo profesinę patirtį, laiką ir energiją negailėdamas skyrė ne tik žurnalistikai, bet ir jaunųjų kolegų ugdymui bei savanorystei. Savo veikla jis liudijo, kokią reikšmę turi nuoširdus dėmesys kitam žmogui, atjauta ir noras padėti.

H. Vaitiekūnas mirė eidamas 78-uosius metus.

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