Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta į Ukrainą

Jis susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Koreckiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku.
Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui.
„Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Lietuvai itin vertinga Ukrainos sukaupta patirtis, žinios ir technologiniai sprendimai, padedantys pasirengti šiuolaikinio karo grėsmėms“, – pranešė Vyriausybė.
Vizitas truks iki antradienio.
Kaip rašė BNS, Lietuva yra įsipareigojusi kasmet Ukrainos karinei ir saugumo paramai skirti bent 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto.
Per dviejų dienų vizitą Lietuvos Vyriausybės vadovas taip pat planuoja aplankyti Lucką.
Pirmaisiais vizitais M. Sinkevičius aplankė Latviją ir Estiją. Tik pradėjęs eiti pareigas liepos pradžioje, ministras pirmininkas teigė taip pat norintis apsilankyti Vokietijoje ir Briuselyje.
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