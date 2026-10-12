Prasideda pratybos „Tvirtas skydas“, dalyvaus apie 1 tūkst. karių

Kaip pranešė kariuomenė, jos truks iki sekmadienio.
Šios pratybos – baigiamasis trejų metų KASP karinio rengimo ciklo etapas, kurio metu vertinamas rinktinės karių pasirengimas vykdyti užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei atlikti operacijas, koordinuoti veiksmus.
Vykdydami teritorinės apsaugos ir gynybos užduotis Alytaus miesto bei rajono ir Varėnos rajono savivaldybių teritorijose, kariai treniruosis vertinti mūšio lauko situaciją, įrengti stebėjimo postus, vykdyti pasalas, reidus, taip pat bus tikrinamas aprūpinimo, transportavimo, medicinos padalinių darbas.
Užduotys bus vykdomos tiek šviesiuoju, tiek tamsiuoju paros metu, kariai judės pėsčiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiąsias priemones ir dūminius užtaisus.
Dalis mokomųjų užduočių vyks civilinėse teritorijose, jų naudojimas iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis.
Pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Bendradarbiaujama ir su valstybės, savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei privataus sektoriaus atstovais.
Naujausi komentarai