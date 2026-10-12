 Prasideda pratybos „Tvirtas skydas“, dalyvaus apie 1 tūkst. karių

Prasideda pratybos „Tvirtas skydas“, dalyvaus apie 1 tūkst. karių

2026-10-12 14:47
BNS inf.

Alytaus ir Varėnos apylinkėse pirmadienį prasidėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos „Tvirtas skydas“.

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<span>Prasideda pratybos „Tvirtas skydas“, dalyvaus apie 1 tūkst. karių</span>
Prasideda pratybos „Tvirtas skydas“, dalyvaus apie 1 tūkst. karių / KASP nuotr.

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Kaip pranešė kariuomenė, jos truks iki sekmadienio.

Šios pratybos – baigiamasis trejų metų KASP karinio rengimo ciklo etapas, kurio metu vertinamas rinktinės karių pasirengimas vykdyti užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei atlikti operacijas, koordinuoti veiksmus.

Vykdydami teritorinės apsaugos ir gynybos užduotis Alytaus miesto bei rajono ir Varėnos rajono savivaldybių teritorijose, kariai treniruosis vertinti mūšio lauko situaciją, įrengti stebėjimo postus, vykdyti pasalas, reidus, taip pat bus tikrinamas aprūpinimo, transportavimo, medicinos padalinių darbas.

Užduotys bus vykdomos tiek šviesiuoju, tiek tamsiuoju paros metu, kariai judės pėsčiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiąsias priemones ir dūminius užtaisus.

Dalis mokomųjų užduočių vyks civilinėse teritorijose, jų naudojimas iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis.

Pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Bendradarbiaujama ir su valstybės, savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei privataus sektoriaus atstovais.

Šiame straipsnyje:
KASP
pratybos
karių pratybos
Tvirtas skydas

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