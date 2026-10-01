 Prasideda Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė

Prasideda Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė

2026-10-01 06:54
BNS inf.

Visoje Lietuvoje ketvirtadienį prasideda Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė.

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<span>Prasideda Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė</span>
Prasideda Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Ši Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės – nuo spalio 1-osios vyks daugiau nei 1,3 tūkst. įvairių veiklų ir renginių, skirtų senjorams.

Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, tiek šios iniciatyvos, tiek SADM formuojamos politikos tikslas – kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus.

„Nuosekliai siekėme ir sieksime, kad vyresnio amžiaus politika įgautų naują kokybę, o su ja ir toliau augtų pačių senjorų aktyvumas, noras išlikti darbo rinkoje, visuomeniniame gyvenime. Esame brandi visuomenė, pasirengusi priimti, palaikyti ir vertinti kiekvieną gyvenimo etapą“, – sako I. Ruginienė.

Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8 dienos.

Ministerijos teigimu, duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas – didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje gyventojų struktūroje.

1990 metais Jungtinių Tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena.

Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.

Šiame straipsnyje:
Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė
Lietuva
renginiai

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