Prasideda medžioklės su varovais sezonas: aplinkosaugininkai tikrins, kaip laikomasi taisyklių

Pasak Aplinkos apsaugos departamento (AAD), spalio 15–30 dienomis vyksiančių patikrinimų metu dėmesys bus skiriamas saugaus elgesio reikalavimams medžioklėje, medžioklės dalyvių ir joje dalyvaujančių šunų saugumas.
Anot aplinkosaugininkų, šios medžioklės nuo paprastų skiriasi tuo, kad per jas varovai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų varo su medžiokliniais šunimis ar be jų. Dažnai medžiotojai stovi ant žemės arba tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose ar kitose vietose, kur gali pasirodyti medžiojamieji gyvūnai.
Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius medžioklėje varant neribojamas.
Medžioklės varant sezonas trunka nuo spalio 15 dienos iki sausio 31 dienos, atsižvelgiant į atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus.
AAD atkreipia dėmesį, kad lapes, mangutus, kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama iki kovo 31 dienos.
