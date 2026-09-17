Prasideda kariuomenės pratybos „Perkūno griausmas 2026“

Pratybos vyks iki spalio 15 dienos, jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti Valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveika su NATO sąjungininkais.
Pratybose bus treniruojamas Lietuvos kariuomenės Strateginės ginkluotųjų pajėgų vadavietės aktyvavimas, bendradarbiavimas su NATO Jungtinių pajėgų vadaviete Briunsume, Vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, Nacionaliniu krizių valdymo centru ir savivaldybėmis.
Pratybų metu bus treniruojamas reagavimas į asimetrines ir hibridines grėsmes, pasienio ruožų bei kritinės infrastruktūros apsaugos stiprinimas, greitojo reagavimo vienetų aktyvavimas ir mobilizacinės procedūros. Taip pat bus tikrinamas kariuomenės vienetų papildymas aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariais.
„Perkūno griausmas 2026“ bus vykdomas kartu su NATO pratybomis „Steadfast Duel 2026“. Nacionaliniu lygiu jos taip pat bus sinchronizuojamos su kitomis Lietuvos kariuomenės ir valstybės institucijų pratybomis.
Rugsėjį ir spalį pratybose dalyvaus apie 4,2 tūkst. Lietuvos kariuomenės karių, o į įvairius kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2,4 tūkst. aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių.
Dar daugiau kaip 5 tūkst. rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, norint atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Pratybose taip pat bus aktyvuojamos karo komendantūros ir tikrinamos jų sąveikos su kariuomenės vienetais bei kitomis institucijomis procedūros.
„Perkūno griausmo“ pratybos vyks Kauno rajono, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse.
Pratybų metu taip pat bus treniruojamasi Kybartų pasienio užkardoje, Nidos užkardoje, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, laive „Independence“ ir Klaipėdos uosto infrastruktūroje.
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