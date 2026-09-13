Pramonės rūmai ragina įvertinti ES pakuočių reglamento poveikį smulkiajam verslui

Aplinkos ministerija raginama aktyviai atstovauti Lietuvos verslo interesams ES institucijose ir palaikyti sprendimus, kurie mažintų administracinę naštą ir neleistų reglamento reikalavimams tapti naujomis kliūtimis ES bendrajai rinkai.
Kaip teigiama, nors verslas palaiko reglamento aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos tikslus, kyla rimtų abejonių dėl pasirinkto jų įgyvendinimo būdo.
Pasak LPPARA, reglamentas pradėtas taikyti dar nepriėmus dalies svarbių deleguotųjų ir įgyvendinamųjų teisės aktų, o valstybėse nėra užbaigtos visos nacionalinės procedūros ir informacinės sistemos.
Dėl to, kaip teigiama, įmonės privalo laikytis naujų reikalavimų neturėdamos pakankamai aiškios, išsamios ir vienodai visoje ES taikomos informacijos.
„Verslas nekvestionuoja pakuočių atliekų mažinimo, perdirbamumo ar pakartotinio naudojimo tikslų. Problema ta, kad iš įmonių jau reikalaujama laikytis dar neužbaigtos reguliavimo sistemos. Negalima tikėtis sklandaus įgyvendinimo, kai trūksta dalies teisės aktų, techninių sprendimų ir aiškių praktinių gairių“, – pranešime sako LPPARA prezidentas Sigitas Gailiūnas.
Reglamentas nustato naujus reikalavimus pakuočių sudėčiai, perdirbamumui, ženklinimui, pakartotiniam naudojimui, pakuočių mažinimui, techninei dokumentacijai ir ekonominės veiklos vykdytojų atsakomybei.
Europos verslo ir asociacijų teigimu, šiuo metu ypač pažeidžiamos mažosios ir vidutinės įmonės, kurios neturi atskirų teisės, aplinkosaugos ir atitikties padalinių.
Joms tie patys reikalavimai sukuria santykinai gerokai didesnę naštą nei stambiosioms bendrovėms.
Nors reglamentas yra tiesiogiai taikomas visoje ES, dalis jo įgyvendinimo tebėra paremta skirtingomis nacionalinėmis registravimo, išplėstinės gamintojo atsakomybės, ataskaitų teikimo ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemomis.
Tad tarpvalstybinę prekybą vykdančioms įmonėms gali tekti kiekvienoje valstybėje atskirai aiškintis taikomus reikalavimus, registruotis nacionalinėse sistemose, sudaryti sutartis, teikti skirtingas ataskaitas ir mokėti įmokas.
Anot pramonės rūmų, ši našta gali lemti, kad mažoms įmonėms prekyba kai kuriose ES rinkose taps komerciškai nepagrįsta.
„Užuot vienodinęs sąlygas, reglamentas rizikuoja sustiprinti nacionalinių sistemų skirtumus ir sukurti naujų kliūčių bendrajai rinkai“, – teigiama pranešime.
Europos Komisija (EK) buvo pasiūliusi iki 2035 m. sustabdyti vienos iš nustatytų tarpvalstybinių prievolių – privalomo įgaliotojo atstovo – taikymą ES įmonėms, tačiau pasiūlymas iki reglamento taikymo pradžios nebuvo priimtas.
Europos Parlamento teisėkūros procedūra tebevyksta, o derybos ES Taryboje dėl šio pasiūlymo buvo nutrauktos.
Verslas taip pat skatina sukurti ES masto vieno langelio principu veikiančią sistemą tarpvalstybinėms pareigoms vykdyti, nustatyti proporcingas sąlygas, išimtis arba minimalias ribas mikroįmonėms ir mažos apimties veiklai bei užtikrinti, kad aplinkosaugos reikalavimai nekurtų naujų kliūčių ES bendrajai rinkai.
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