Praėjus dviems mėnesiams nuo lietuvių evakuacijos iš Izraelio, tyrimo išvadų vis dar nėra

Prasidėjus aktyvioms Izraelio ir Irano tarpusavio raketų atakoms, birželio viduryje buvo priimtas sprendimas evakuoti Izraelyje tuo metu buvusius Lietuvos piliečius. Birželio 19 d. iš Jordanijoje esančio Akabos oro uosto jie buvo parskraidinti į Vilnių. Tiesa, jų skrydis dėl techninių klausimų buvo kelis kartus atidėtas, o prieš pat pakilimą iš lėktuvo buvo išlaipintas politologas Marius Laurinavičius.
Tą pačią dieną tuometinis premjeras Gintautas Paluckas pareiškė, jog dėl evakuacijos aplinkybių bus atliekamas tarnybinis patikrinimas. Kiek vėliau, birželio pabaigoje, jis nurodė, jog detalesnės informacijos apie patikrinimą iš Vyriausybės kanceliarijos tikimasi sulaukti pirmomis liepos dienomis.
Savo ruožtu Vyriausybė Eltai tuomet nurodė išvadas ketinanti pateikti kiek vėliau – antrosios liepos savaitės pradžioje.
Per šį laikotarpį ELTA kelis kartus kreipėsi į Vyriausybę, teiraudamasi, kodėl užtruko tarnybinis patikrinimas bei kada būtų galima tikėtis sulaukti jo išvadų, tačiau Vyriausybė teigė tikslesnės tyrimo baigties datos negalinti nurodyti.
„Turėdami tyrimo išvadas, apie jas pranešime. Šiuo metu prognozuoti tikslesnės datos negalime“, – rašoma trečiadienį Eltai pateiktame atsakyme.
ELTA primena, kad tūkstančiai įvairių šalių gyventojų birželio viduryje įstrigo Izraelyje, pastarajam surengus karines atakas prieš Irano branduolinės programos objektus. Reaguojant į šią situaciją, birželio 19 d. iš Akabos oro uosto Jordanijoje buvo evakuota apie 100 Izraelyje buvusių lietuvių bei kitų valstybių piliečių.
Tiesa, prieš pat skrydį iš orlaivio Jordanijoje buvo išlaipintas apžvalgininkas M. Laurinavičius. Kaip Eltai tuomet teigė užsakomųjų skrydžių bendrovės „Skylence“ vadovė Vilma Vaitiekūnaitė, incidento priežastis – neatitikimai keleivio dokumentuose.
Tačiau pats M. Laurinavičius tokius įmonės argumentus vadino melu ir laikėsi nuomonės, esą jo išlaipinimas yra susijęs su dėl verslo Rusijoje anksčiau išsakyta kritika verslo grupės „Avia Solutions Group“ vadovui Gediminui Žiemeliui. Skrydį į Vilnių vykdė pastarajai priklausanti įmonė „Chapman Freeborn“. Savo ruožtu G. Žiemelis tikino, kad M. Laurinavičius esą grasino susprogdinti orlaivį.
Netrukus M. Laurinavičiui buvo suplanuoti skrydžiai į Vieną, iš kur jį į Lietuvą pargabeno kariuomenės orlaivis „Spartan“.
