Pradeda veikti Mokytojų linija: teiks psichologinę ir teisinę pagalbą pedagogams

Penktadienį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje vyks pristatymas, kuriame švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktorius Simonas Šabanovas aptars psichologinės ir teisinės pagalbos svarbą šalies pedagogams ir pristatys, kaip veiks linija.
Kaip pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos.
Joje dirbantys specialistai pedagogus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, tarpasmeninių konfliktų ir patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės, darbo apmokėjimo ir saugumo procedūrų klausimų.
Anot ministerijos, nauja pagalbos priemone siekiama stiprinti pedagogų profesinį saugumą ir emocinę gerovę.
Portalui „Bernardinai.lt“ R. Popovienė šią savaitę teigė, kad psichologinė konsultacija mokytojams truks pusę valandos.
„Kasdien keturias valandas per dieną veiks telefono linija, į kurią mokytojai galės kreiptis psichologinės arba teisinės pagalbos. Psichologinė konsultacija truks pusę valandos ir bus suteikiama iš karto, o dėl teisinės pagalbos reikės registruotis. Šiame projekte dirbs profesionalūs specialistai. Džiaugiuosi ir manau, kad tai pasiteisins“, – sakė ministrė.
Mokytojų linijos įsteigimas yra viena iš 2026–2028 metų Pedagogų pritraukimo ir išlaikymo plano priemonių. Planas parengtas bendradarbiaujant su švietimo profesinėmis sąjungomis, aukštosiomis mokyklomis, mokyklų vadovais, savivaldybėmis ir studentų atstovais.
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