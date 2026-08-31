Prabavimo rūmų direktorei skirta nuobauda

Klausimų sukėlęs pirkinys iš bendrovės „Aukso išparduotuvė“ ir konfiskuoti gaminiai iš bendrovės „Aukseda“ tapo galvosūkiu Finansų ministerijai ir STT. Lietuvos juvelyrų asociacija (LJA) į paviršių iškėlė akivaizdžiai dvigubais standartais vadinamą situaciją.
„LPR, nustačius valstybinio ženklo klastojimo faktą, iš vienų ūkio subjektų juvelyrinius gaminius konfiskavo, inicijuodami bylas dėl galimo Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo klastojimo, o iš kitų – tuos pačius ar analogiškus gaminius pirko. Ši aplinkybė, asociacijos vertinimu, patvirtina interesų konflikto egzistavimo faktą. Nors ministerija šio fakto nepaneigė, jis taip pat nebuvo įvertintas iš esmės, siūlant suinteresuotiems subjektams ginti savo teises teismine tvarka, tačiau norėtume ministerijos vertinimo dėl LPR vadovybės elgesio taikant dvigubus standartus“, – ragino LJA.
Paaiškėjo, kad LPR vadovė V. Pavalkienė sprendimą iš vienos kompanijos nupirkti gaminių su padirbtais valstybiniais ženklais priėmė, kad jie galėtų būti panaudoti LPR veikloje kaip galimi lydinių etalonai. Įsigijus minėtų gaminių, jie buvo panaudoti naujoms adatoms-etalonams gaminti.
Tačiau, įvertinus skirtingus sprendimus – iš vienų konfiskuoti, o iš kitų pirkti, pripažinta, kad LPR direktorės V. Pavalkienės sprendimai identiškose situcijose elgtis skirtingai yra pažeidimas.
Kitas žingsnis gali būti jau nebe įspėjimas, o atleidimas iš pareigų
Finansų ministras 2026 m. birželio 18 d. įsakymu įspėjo direktorę. Vadinasi, pasikartojus panašiam „kūrybiškumui“ darbe, kitas žingsnis gali būti jau nebe įspėjimas, o atleidimas iš pareigų.
Situaciją vertino ir STT, ar ši situacija nedvelkia protekcionizmu ar asmeniniu suinteresuotumu. Įtariamų savanaudiškų paskatų ar sisteminės korupcijos grandinės tyrėjai neaptiko – atrodo, kad tai buvo vienkartinis manevras, o ne kasdienė praktika. Suprask, vienas kartas – ne bėda.
„Nesant konkrečių objektyvių faktinių aplinkybių apie valstybės tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų neteisėtą suinteresuotumą, savanaudiškas ar kitokias korupcines paskatas, kurios galėjo padaryti įtaką atitinkamų sprendimų priėmimui, ir kitas rengiamas, daromas ar padarytas didelę žalą sukėlusias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, neturėjome pagrindo priimti procesinį sprendimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka – pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – LJA atsakė STT.
„Kauno diena“ ne kartą rašė apie Lietuvos prabavimo rūmams suteiktas monopolines teises prabuoti, tikrinti ir kontroliuoti brangiųjų metalų ir brangakmenių rinką Lietuvoje. Tai rūmai ir daro: pažymi juvelyrinius gaminius valstybiniais ženklais, o vėliau tikrina, ar Lietuvos rinkoje parduodami juvelyriniai dirbiniai yra sužymėti.
LJA vertinimu, vienoje institucijoje sutelktos funkcijos sukuria situaciją, kai LPR objektyviai negali nė vienos iš joms pavestų funkcijų vykdyti maksimaliai kokybiškai: „Siekdama palaikyti gerus santykius su paslaugų gavėjais, iš kurių gauna pajamas, LPR yra verčiami švelninti rinkos priežiūros ir kontrolės griežtumą. Kartu griežtesnė kontrolė neišvengiamai blogina santykius su klientais, nuo kurių priklauso paslaugų apimtis. Asociacijos nuomone, tai nesveika monopolija.“
Tačiau nei STT, nei Finansų ministerijai šios vienai įstaigai skirtos funkcijos neatrodo ydingos ar keliančios korupcijos rizikų.
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