Popovienė įsakymu patvirtino pakoreguotas Bendrąsias ugdymo programas

Kaip trečiadienį pranešė ministerija, ugdymo programos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus: patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės, pasikartojančios temos.
„Girdime mokytojų bendruomenės nuomones ir pastabas, kad programos per plačios, kai kurių dalykų temos išdėstytos nelogiškai, nenuosekliai. Tad šiemet buvo sudarytos mokomųjų dalykų tarybos, kurios peržiūrėjo bendrąsias programas, išanalizavo ir pateikė savo siūlymus. Nebuvome iškėlę tikslo keisti bendrąsias programas, tai tik tikslinės nedidelės korekcijos, padėsiančios mokytojams sklandžiau išdėstyti ugdymo turinį naujais mokslo metais“, – pranešime cituojama R. Popovienė.
Anot ŠMSM, matematikos bendrosios programos pakeitimai orientuojami į turinį: bus mažiau perteklinių uždavinių, aiškesnės formuluotės ir labiau mokinių amžių atitinkantys uždaviniai. III–IV gimnazijos klasių B kurse atsisakoma su tangentu susijusių temų, A kurse – parametrinių lygčių nagrinėjimo, o abiejuose kursuose nebelieka „Įvado į statistinę duomenų analizę“.
Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje nosinių raidžių rašyba veiksmažodžių šaknyse įtraukiama į 5 klasės turinį ir sistemingai įtvirtinama vėlesnėse klasėse. Pasak ministerijos, naujas turinio išdėstymas padės užtikrinti rašybos mokymo tęstinumą tarp pradinio ir pagrindinio ugdymo ir sudarys sąlygas svarbiausius raštingumo pagrindus įtvirtinti žemesnėse klasėse. Į rekomenduojamų skaitinių sąrašą penktoje klasėje sugrąžinamas J. K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties akmuo“.
Istorijos bendrojoje programoje patvirtinta iki 2027–2028 mokslo metų pratęsti laikotarpį, per kurį dalis temų nebus įtraukiamos į brandos egzamino užduotis, taip suteikiant daugiau laiko programai įgyvendinti ir mažinti mokymo(-si) krūvį. Pakoreguotoje programoje iki 2027–2028 mokslo metų į valstybinių brandos egzaminų (VBE) pirmosios dalies užduoties turinį neįtraukiama tema „Istorikas, istorija ir istorinė kultūra“, o į VBE antrosios dalies užduoties turinį – tema „Religija ir mentalitetai“. Papildomai iki 2027–2028 mokslo metų į VBE pirmosios dalies užduoties turinį bus neįtraukiama tema „Žmogus ir aplinka“.
Geografijos bendrojoje programoje „Urbanizacijos“ tema iš III gimnazijos klasės perkelta į IV klasę. Kaip pranešė ŠMSM, pokytis palies mokinius, kurie šiais mokslo metais pradės mokytis III gimnazijos klasėje.
Biologijos bendroji programos pakeitimai orientuoti į turinio aiškumo, nuoseklumo ir mokinių supratimo stiprinimą. Tikslinamos sąvokos bei formuluotės, mažinama perteklinė mokymo(si) turinio apimtis tų temų, kuriose nėra būtinybės gilintis į sudėtingus procesus. Dalis temų labiau orientuojamos į gebėjimą atpažinti, aptarti ir suprasti pagrindinius biologijos principus bei jų taikymą.
Fizikos bendrojoje programoje tikslinamas III ir IV gimnazijos klasių mokymo(si) turinys, mažinama jo apimtis. Patikslinami energijos, elektros ir magnetizmo, svyravimų ir bangų bei kitų fizikos temų aprašai, aiškiau apibrėžiama tai, kas ir kiek išsamiai turi būti nagrinėjama, atsisakoma perteklinio turinio.
Informatikos bendrojoje programoje tikslinamas skaitmeninio turinio kūrimo, algoritmų ir programavimo mokymo(si) turinys. Detalizuojamas darbo su skaičiuokle, duomenų tipais ir struktūromis, failais, programų testavimu ir taisymu aprašymas. Taip pat tikslinami atskiri 7–8, 9–10 (I–II gimnazijos) ir III–IV gimnazijos klasių mokinių pasiekimų lygių požymiai.
Anot ŠMSM, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų, jos ir toliau tęs darbą. Į jas įeina mokytojai praktikai bei švietimo ekspertai.
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