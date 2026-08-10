 Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti

Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti

2026-08-10 11:57
Violeta Launikaitienė (LNK)

Ši vasara laikoma ne pomidorų vasara. Daugelis skundžiasi, kad pomidorai niekaip neparausta ir nesunoksta. Augintojai mano, kad pomidorams pakenkė šaltas pavasaris, vėliau – dideli temperatūrų skirtumai tarp nakties ir dienos bei užplūdę karščiai.

<span>Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti</span>
Pomidorai nenoksta: nei kam parodyti, nei pavalgyti / LNK stop kadras

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Žmonės sako, kad šiemet pomidorai nenoksta.

„Net jeigu jų ir yra augančių, jie net negalvoja apie nokimą ar sirpimą“, – pasakojo praeivė.

Daržininkai pomidorus perka net turguje.

„Na, ką padarysi, vaikeli, savi nenoksta“, – sakė panevėžietė Valerija.

Esą daug apatinių žiedų nubyrėjo, o viršūnės žydi tarsi ant juoko.

„Turėjau kokius tris mažus slyvinius. Nei kam parodyti, nei pavalgyti“, – pasakojo Valerija.

LNK stop kadras

Turguje tikrinome, ar neprekiaujama žaliais pomidorais. Vis dėlto, neprinokusių pomidorų turguje yra.

„Man kaip tik reikia neprinokusių pomidorų. Jie važiuos toli – 2000 kilometrų į šiaurę“, – sakė panevėžietis Virgilijus.

Pusžaliai pomidorai paraudonuos jau Norvegijoje.

„Po tris eurus, gerai bus? Na, gerai, 2,8 euro, juk važiuoja toli“, – sakė pardavėjas.

Prie lietuviškų pomidorų važiuos ne tik savi lašiniai.

„Tiks ir dešra, ir lietuviška duona“, – juokėsi Virgilijus.

Augintojai sako, kad šiemet pomidorams vasara nepalanki. Naktimis palyginti vėsu.

„Būna 10 laipsnių ar net mažiau, o dieną užkaitina – tada žiedai krenta“, – aiškino augintojas.

Pomidorai nokti vėluoja maždaug dvi savaites.

„Pomidorų daug, bet visi žali“, – sakė augintojas.

Važiuojame į šiltnamius, kur pasitinka pomidorų augintojas iš Pasvalio rajono.

Jo šiltnamiai viduje taip pat žali, tačiau augintojas tikina, kad taip yra todėl, jog prinokę pomidorai kasdien nuraškomi parduoti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Sodininkai moka prinokinti greitai – nuskina visus lapus, palieka be jų, o paskui sako, kad pomidorai be skonio. Kaip jie bus su skoniu, jeigu nėra lapų?“ – kalbėjo pomidorų augintojas Žilvinas Jankūnas.

Nenormalus karštis jo pomidorams taip pat pakenkė.

„Štai yra kekė, yra kekė, o čia buvo karščiai – kekės nėra. Toliau vėl yra kekė“, – rodė Ž. Jankūnas.

Didžiausia, anot jo, pomidorų augintojų daroma klaida – netinkamas tręšimas.

„Nežinau, gal per daug azoto duoda ir per mažai kalio“, – svarstė Ž. Jankūnas.

Žinovų teigimu, per didelis azoto kiekis skatina pomidorus eikvoti energiją lapijai, o ne vaisiams nokinti. Per didelis karštis taip pat stabdo daržovių sirpimą, todėl karštomis dienomis šiltnamius reikėtų labiau vėsinti, o atvėsus – uždaryti.

Pilni krūmai sveikų žalių pomidorų dar turi laiko sunokti. Pomidorų sezonas šiltnamiuose įprastai baigiasi rugsėjo pabaigoje–spalio mėnesį.

Šiame straipsnyje:
ūkis
pomidorai
derlius
vasara

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų