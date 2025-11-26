Politikų žaidimai tęsiasi: kontrabandininkams – biznis, Lietuvai – rizika

Kai nesėkme baigėsi politikų bandymai spręsti balionų krizę kalbantis su baltarusiais, socialdemokratų lyderiai dabar kaltina tarnybas.
„Visuomenei trūksta kantrybė, ypatingai keliaujantiems“, – kalbėjo Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Pirmadienį ir premjerė sakė laukianti aktyvesnių veiksmų gaudant kontrabandininkus.
„Norėčiau iš policijos daugiau veiksmų“, – pabrėžė ji.
Nepaisant skandalų, padidinto dėmesio, kontrabanda balionais vyksta ir vis dar apsimoka. Pasieniečiai sako, kad sulaiko tik 20 procentų balionų. Daugumą balionų su cigaretėmis susirenka kontrabandininkai.
„Reikia pasiekti tą lūžio tašką – nuo kada toks neteisėtas užsiėmimas, kontrabanda, ekonominė veikla, tas biznis būtų nebenaudingas ir jis nutrūktų“, – tvirtino M. Sinkevičius.
Policija, pasieniečiai ir kitos tarnybos prieš mėnesį įkūrė bendrą grupę kovai su balionų organizatoriais. Apie rezultatus viešai neskelbiama, bet sakoma, kad darbas vyksta.
„Būtent yra tikslas identifikuoti aukščiausio lygio asmenis, organizuojančius kontrabandą, ir surinkus visus reikiamus įrodymus patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn. Sąrašai ryškėja“, – aiškino policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Fiksuojama balionų ir iš Rusijos.
„Iš Kaliningrado srities. Net buvo atvykę pasiimti figūrantai – tie patys, kurie veikia ir Rytų Lietuvoje“, – informavo pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
Kaip ir su nelegalais, taip ir su balionais – A. Lukašenka silpnina Lietuvos saugumą. Pasieniečiai atitraukiami nuo savo pagrindinės tarnybos – sienos saugojimo.
Pastaruoju metu premjerė ne kartą reklamavosi lankanti pasienį. Bet kylant vis naujoms grėsmėms pasieniečiai sako papildomų resursų nesulaukiantys.
„Deja, ne. Deja, ne. Tenka pripažinti, kad realiai dirbame tomis pačiomis sąlygomis ir tais pačiais ištekliais, kurie buvo iki tol“, – tvirtino Pasieniečių profsąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas.
Žadama vėl spręsti, ką daryti dėl balionų – ar vėl uždaryti sieną su Baltarusija.
Sugiedojęs Tautišką giesmę, vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič teigė – dėl Lietuvos saugumo sienos uždaryti nebereikia. Nebent vėl uždaryti pasiūlytų užsienio reikalų ministras.
„Kalbant apie vidaus saugumą, to poreikio nematome“, – aiškino V. Kondratovič.
„Siūlyčiau, kad derybos dėl situacijos persikeltų į Amerikos ir Baltarusijos derybų lygmenį. Vienintelis būdas šioje vietoje – išnaudoti amerikiečių struktūrinę galią“, – mano Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Tarnybų vadai prašo politikų griežtinti bausmes už kontrabandą. Dabar skiriamos baudos kontrabandininkams nė motais.
„Piktybiškai nemoka baudų ir tokiu būdu gali išvengti atsakomybės“, – pažymėjo R. Liubajevas.
Seimą jau pasiekė siūlymas, kad jei dėl kontrabandos balionais kyla grėsmė aviacijai – grėstų kalėjimas, nebe bauda.
Dėl kontrabandininkų gali griežtėti taisyklės perkant SIM korteles. Kontrabandininkai jas naudoja tam, kad sektų balionų skrydį.
„Žmonės, kurie savo vardu registruoja tūkstančius kortelių, kurios vėliau naudojamos organizuojant nusikalstamas veikas ir panašiai. Tai yra perpardavinėtojai. Tai tikrai dar viena sritis, kurią būtina griežtinti“, – akcentavo A. Paulauskas.
Daugiau kaip tūkstantis vilkikų lieka sulaikyti Baltarusijoje. Į kuklų mitingą Vilniuje jau rinkęsi vežėjai sako, kad gali rengti ir didesnius protestus, kad spaustų Vyriausybę skubiai organizuoti vilkikų sugrąžinimą.
