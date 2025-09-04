 Policijos pareigūnai prisiminė tragediją: girtas vilkiko vairuotojas pražudė 20-metę kolegę

Policijos pareigūnai prisiminė tragediją: girtas vilkiko vairuotojas pražudė 20-metę kolegę

2025-09-04 16:57 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį Šiaulių apskrities policijos pareigūnai pagerbė žuvusią kolegę.

Policijos pareigūnai prisiminė tragediją: girtas vilkiko vairuotojas pražudė 20-metę kolegę
Policijos pareigūnai prisiminė tragediją: girtas vilkiko vairuotojas pražudė 20-metę kolegę / Šiaulių apskrities policijos feisbuko nuotr.

„Prieš dešimt metų rugsėjo 4-ąją policijos bendruomenę, o kartu ir visą Lietuvą sukrėtė skaudi tragedija – girtas vilkiko vairuotojas pražudė jauną policijos pareigūnę Ligitą Baniulytę. Ligita buvo Radviliškio rajono policijos komisariato patrulių būrio patrulė.

Į šalikelėje patruliavusią 20-metę pareigūnę nestabdydamas rėžėsi neblaivaus vyro vairuojamas vilkikas. Atvykę medikai konstatavo pareigūnės mirtį“, – rašoma Šiaulių apskrities policijos feisbuke.

Dėl šios priežasties, ketvirtadienį Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už L. Baniulytę ir kitus tarnybos metu žuvusius policijos pareigūnus.

Šiame straipsnyje:
Šiaulių apskrities policija
žuvusi pareigūnė
mišios

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų