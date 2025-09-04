Policijos pareigūnai prisiminė tragediją: girtas vilkiko vairuotojas pražudė 20-metę kolegę

„Prieš dešimt metų rugsėjo 4-ąją policijos bendruomenę, o kartu ir visą Lietuvą sukrėtė skaudi tragedija – girtas vilkiko vairuotojas pražudė jauną policijos pareigūnę Ligitą Baniulytę. Ligita buvo Radviliškio rajono policijos komisariato patrulių būrio patrulė.
Į šalikelėje patruliavusią 20-metę pareigūnę nestabdydamas rėžėsi neblaivaus vyro vairuojamas vilkikas. Atvykę medikai konstatavo pareigūnės mirtį“, – rašoma Šiaulių apskrities policijos feisbuke.
Dėl šios priežasties, ketvirtadienį Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už L. Baniulytę ir kitus tarnybos metu žuvusius policijos pareigūnus.
