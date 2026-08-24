Po praūžusios audros Anykščių rajone skelbiama ekstremali situacija

„Atsižvelgiant į tai, kad daugelis rajono gyventojų susiduria su esminiais sutrikimais – elektros energijos nutrūkimu, mobilaus ryšio nebuvimu, vandens tiekimo sutrikimais, (Ekstremalių situacijų operacijų centro (ESOC) – ELTA) posėdžio metu vyko balsavimas dėl Ekstremalios situacijos rajone paskelbimo. Atsižvelgiant į ESOC rekomendaciją, meras Kęstutis Tubis pasirašė potvarkį dėl ekstremalios situacijos paskelbimo rajone“, – rašoma savivaldybės pranešime.
Pranešama, kad pirmadienį sušauktame savivaldybės ESOC posėdyje apžvelgta rajone susidariusi padėtis po savaitgalį praūžusios stichijos. Atsakingų įstaigų bei įmonių atstovai pristatė naujausią informaciją apie patirtus nuostolius ir vykdomus padarinių šalinimo darbus.
Savivaldybės teigimu, Energijos skirstymo operatorius (ESO) informavo, kad elektros tiekimo atstatymo darbai vyksta nepertraukiamai, šiuo metu didžiausios pajėgos sutelktos aukštos įtampos linijų atstatymui.
Tuo metu Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Slavinskas pristatė gautų iškvietimų srautus audros metu bei aptarė pagrindinius gyventojų ir tarnybų pagalbos poreikius po šeštadienio stichijos.
Anksčiau pirmadienį ekstremali situacija paskelbta ir Kazlų Rūdos savivaldybėje.
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Naujausiais ESO duomenimis, elektros vis dar neturi apie 85 tūkst. klientų.
Anot Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) projektų vadovės Ievos Naraškevičiūtės-Kubilės užklupusi audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 mln. eurų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie žalą.
Ji Eltai teigė, kad šie skaičiai dar gerokai augs, o tikrasis audros padarinių mastas turėtų paaiškėti per artimiausią savaitę.
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