Po liūčių – vaizdai, kurių nesitikėjo

Karteniškis Alius juokauja, kad tokio gimtadienio – apsuptas vandens – dar nėra šventęs.
„Anksčiau šeima suvažiuodavo, būdavo, kvepėdavo šašlykais, o dabar – nieko“, – pasakojo Alius.
Ir jo, ir kaimynų kiemai, daržai bei kai kurie keliukai atsidūrė po vandeniu. Užlieta ir didžioji dalis daržo gėrybių.
„Nuskandino daugiausia šiltnamį, kur buvo pomidorai ir agurkai. Ir burokėlius. Juk viskas dar tebėra, dar nenuimta. Tik, ačiū Dievui, bulvių nesodinome – kaip žinodami. O ką padarysi, gamta yra gamta“, – sakė gyventoja.
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Kitai Kartenos gyventojai išsiliejusi Minija užliejo ne tik daržą. Dabar sudėtinga nubristi net iki vištidės. Kad paukščiai nenuskęstų, šeima spėjo juos sukelti aukščiau.
„Neinu, jos turi pilna maisto, nepaskęs. Jau dvi dienas neinu. Jeigu kudakuoja, deda kiaušinius – vadinasi, gyvos“, – pasakojo moteris.
Yra ir tokių Kartenos sodybų, kuriose po gausių liūčių Minijos vanduo pasiekė namus ir užliejo rūsius.
„Bandysiu traukti vandenį. Kai tik pradeda slūgti, čia pakyla – rūsyje. Šulinys pilnas. Įrangos rūsyje neturime, tik bulvių buvo. Jau nieko į jį dėti neapsimoka – paskui viską išmeti“, – sakė Alius.
Karteniškiai tikina prie potvynių jau pripratę, tačiau šįkart upės vanduo kilo itin sparčiai.
„Kaip lietus prasidėjo, taip ir pradėjo viskas kilti. O labiausiai pasijuto nuo vakar ryto“, – pasakojo vietos gyventojas.
Kai kurie žmonės abejoja, ar tokį staigų vandens kilimą galėjo lemti vien lietus.
„Mano ir vaikų manymu, čia yra kažkas paleista. Mes žinome, kad yra šliuzas. Kad jis netrūktų, tai ir nuleidžia. Neprilijo ir nepribėgo per penkias valandas tiek vandens. Nesąmonė. Aš netikiu“, – svarstė karteniškė.
Kiti į situaciją žvelgia paprasčiau.
„Reikia susidraugauti. Prašyti, kad neužsemtų. Aukščiausiojo“, – sakė gyventojas.
Tuo metu Kartenos apylinkėse darbuojasi kelininkai. Čia vanduo išplovė Kūlupio upelio pralaidą ir dalį kelio.
„Iš tikrųjų ten eismas labai intensyvus. Važiuoja daug krovininių automobilių, ūkininkų, taip pat vietos gyventojai“, – pasakojo Kartenos seniūnė Alina Jonutienė.
Dėl nuplautos kelio dalies vairuotojams dabar tenka rinktis apylanką.
„Su ten dirbančiais rangovais palaikome ryšį. Turiu informaciją, kad remonto darbai vykdomi ir planuojama per dvi dienas atkurti bent jau eismą“, – sakė A. Jonutienė.
Karteniškiai įdėmiai stebi, ar po smarkių kritulių iš krantų išsiliejusios Minijos vanduo senka. Kol kas pokyčiai nedideli – per parą vandens lygis nukrenta vos keliais centimetrais.
„Gražu, aišku, iš šalies pažiūrėjus, bet mums tai visai ne smagu“, – sakė Alius.
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