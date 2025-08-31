Po gražių orų – niūrus perspėjimas

„Ciklonų sistema, vienu vardu Thomas, pasitraukusi į šiaurės rytus, mums dar paliko banguotą atmosferos frontą. Per Skandinaviją, Rytų ir Pietryčių Europą nusitęsė siaura anticiklono juosta, kuri atneš sausesnius ir ramesnius orus. Dėl to ir rytoj, Mokslo ir žinių dieną, ir antradienį dar turėsime sausesnius bei ramesnius orus, tiesa, naktimis tvyros rūkas.
Deja, jau trečiadienį Baltijos jūrą ir Lietuvą pasieks nedidelis ciklonas, o jo atmosferos fronto debesys vėl atneš lietaus, kai kur su smarkia perkūnija. Savaitės viduryje orai bus gana permainingi – nuolat atsidursime tarp dviejų skirtingas oro sąlygas lemiančių sistemų. Pagal dabartinius duomenis, savaitės pabaigoje beveik visoje Europoje turėtų įsitvirtinti sausesnis ir ramesnis anticiklonas. Nors savaitgalį mus gali užkabinti lietingesnis ciklonas iš pietų, išsilaikys vasariškai šilti orai, o lietus tik kartais atvėsins atmosferą. Savaitės pradžioje naktys bus vėsokos, tačiau vėliau sušils ir naktimis. Tiesa, rūkai naktimis bus dažni“, – rašo sinoptikė socialiniame tinkle „Facebook“.
E. Latvėnaitė taip pat pristato išsamią savaitės orų prognozę:
Pirmadienis, rugsėjo 1 d. Naktį be lietaus, nusidrieks rūkas. Dieną gali šiek tiek palynoti šiauriniuose rajonuose. Vėjas nepastovus, 3–8 m/s. Oro temperatūra naktį sieks 9–13 °C (vėsiausia bus vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose), dieną – 20–25 °C.
Antradienis, rugsėjo 2 d. Be lietaus, naktį vėl tvyros rūkas. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Oro temperatūra naktį 9–13 °C (vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose), dieną 22–26 °C (šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose).
Trečiadienis, rugsėjo 3 d. Protarpiais palis su perkūnija, dieną vietomis smarkiai ir su stipresne perkūnija (nes siaura atmosferos fronto juosta lėtai keliaus per Lietuvą, o įkaitinta oro temperatūra lems audringesnius reiškinius). Vėjas naktį rytų, pietryčių, 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių, 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Oro temperatūra naktį 12–16 °C (vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose), dieną 24–28 °C (vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, kur bus 20–23 °C).
Ketvirtadienis, rugsėjo 4 d. Naktį palis rytinėje šalies dalyje, kitur tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis su perkūnija, daugiausia pietinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus, 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį 14–16 °C (vakaruose, šiaurės vakaruose 10–13 °C), dieną 22–27 °C.
Penktadienis, rugsėjo 5 d. Naktį be žymesnio lietaus, nusidrieks rūkas. Dieną vietomis gali šiek tiek palyti su perkūnija. Vėjas nepastovus, 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį 11–15 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose), dieną 22–26 °C.
Šeštadienis, rugsėjo 6 d. Protarpiais palis su perkūnija, gausiau dieną. Vėjas nepastovus, 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį 14–17 °C, dieną 20–24 °C (pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 25–27 °C).
Sekmadienis, rugsėjo 7 d. Dar šiek tiek gali palyti, daugiausia dieną ir su perkūnija. Vėjas nepastovus, 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį 14–16 °C, dieną 22–27 °C (šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose).
