Žiema kandžiojasi: vietomis spustelėjo –24 laipsnių šaltis

Šią naktį Trakų rajone, Tiltų kaime, termometrai rodė net –24 °C. Apie tokį šaltį pranešė ponia Laimutė, kuri šiuo įrašu pasidalijo „Orų entuziastų“ grupėje.
Netrukus ir kitų internautų komentarai virto tikra šalčio „suvestine“ – žmonės ėmė rašyti, kokia temperatūra buvo užfiksuota jų miestuose ir miesteliuose: Jonavoje –15, Marijampolėje –16, Senojoje Varėnoje –20, Telšiuose –12, Rokiškyje –14, Prienuose –16, Kaune –14, Panevėžyje –15, Utenoje –15,5, Vilniuje –17 laipsnių, Molėtuose –17, Švenčionių raj. –19, Alytaus raj. –15.
Kaip jau rašėme, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Patašius penktadienį tiksliai perspėjo, kad savaitgalio naktimis oro temperatūra vietomis nukris žemiau 20 laipsnių šalčio.
Pasak sinoptiko, sekmadienį nestigs pragiedrulių, o iš praslenkančių debesų sniego nenumatoma. Oro temperatūra naktį ir vėl gali nukristi iki 20 laipsnių šalčio.
„Šaltos naktys tęsis toliau, oras atvės iki 12–17, pietrytiniuose rajonuose iki 20 laipsnių šalčio“, – nurodo V. Patašius.
Anticiklonui nežadant trauktis, sinoptikas nežada orų pokyčių ir kitą savaitę.
„Bus kiek daugiau debesų, bet iš jų sniego taip pat nenumatoma“, – sako jis.
Pirmadienio naktį pūs pietinių krypčių, 5–10 m/s stiprumo vėjas, šals iki 13–18 laipsnių, pajūryje kaip įprasta kiek šilčiau, 9–12 laipsnių. Tuo metu dieną termometrai rodys 7–12 laipsnių šaltį.
