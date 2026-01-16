Pasidalijo naujausia orų prognoze

Ketvirtadienio dieną vietomis truputį pasnigo. Aukščiausia oro temperatūra 6–11, rytiniame šalies pakraštyje kai kur iki 12–14, vakaruose 3–5 laipsniai šalčio. Naktį be žymesnio sniego. Žemiausia oro temperatūra 10–16, Rytų Lietuvoje 17–21, vakariniuose rajonuose 7–9 laipsniai šalčio.
Kaip prognozuojama, penktadienį sniego tikimybė maža. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11, Rytų Lietuvoje vietomis 12–14, pajūryje 3–5 laipsniai šalčio. „Juntamoji temperatūra bus dar 5–7 laipsniais žemesnė“, – feisbuke teigė sinoptikai.
Šeštadienį sniego nenumatoma. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, pajūryje 8–11, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
Sekmadienį nesnigs. Vėjas pietryčių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 5–10 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 16 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 23 cm per parą. Rytinėje ir pietinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 16 cm. Nemune ties Druskininkais vandens lygis pakilo 79 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Grūdantis ledui, vietomis galimas staigesnis vandens lygio kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm.
Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Vente ir Nida ledo storis 11–13 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga.
Aplinkos apsaugos agentūra informavo, kad sausio 13 d. kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę daugelyje šalies miestų – Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Jonavoje ir Kėdainiuose. „Tiek penktadienį, tiek ir šeštadienį, vis dar vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis ir aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis išliks aukštas. Prastos oro kokybės priežastys – vietiniai šaltiniai: šiluminės energijos gamyba energetikos įmonėse ir individualiuose namuose bei intensyvaus transporto eismo keliama tarša“, – teigė specialistai.
